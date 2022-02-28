Камалтынов о развитии Пестречинского района: «Район идет в правильном направлении»

Фото: пресс-служба Пестречинского района

Заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов принял участие в итоговой сессии Совета Пестречинского района. Комментируя достижения района в социально-экономическом рейтинге, он отметил, что муниципалитет движется в правильном направлении.

«Район идет в правильном направлении», — сказал чиновник. Показатели муниципалитета улучшились на 17 позиций. С 24 места в 2020 году Пестречинский район сумел подняться на 7-е место по итогам 2021 года.

Камалтынов также сообщил, что сегодня завершается отчетная кампания в районах. «В плане обратной связи я хочу сказать, что ничего более ценного как отчетные сессии и сходы граждан, нет. На них поднимается множество вопросов. Не все быстро решаются, но решаются практически все», — сказал вице-спикер Госсовета РТ.

Юрий Камалтынов обратил внимание на то, что при всех положительных показателях Пестречинского района одной из важнейших проблем остается низкий уровень доходов населения. Ранее глава муниципалитета Ильхам Кашапов озвучил, что покупательская способность заработной платы в районе упала с десятого на 18-е место.

«Находясь в десятке районов сегодня, вы, тем не менее, располагаетесь на границе второго десятка по уровню жизни. А уровень жизни определяется по соотношению доходов к минимальному потребительскому бюджету. И здесь у вас, к сожалению, не самое правильное место», — заметил Камалтынов.

Выступающий также отметил, что в Пестречинском районе необходимо более ответственно относится к продаже земли и большим темпам ввода жилья, за которыми не всегда успевает инфраструктура.

О строительстве новых школ и дорог, привлекательных инвестпроектах и проблемах с водоснабжением рассказал сегодня на заседании райсовета глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».