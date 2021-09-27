Каляка-Маляка в Казани: актер Сергей Друзьяк в образе петуха слился с «Поколением NEXT»

В Казанском ТЮЗе завершился Всероссийский фестиваль детских творческих коллективов «Поколение NEXT». К радости юных актеров, гостем мероприятия стал актер и ведущий популярной телепередачи Сергей Друзьяк, известный детям как Каляка-Маляка. Чем он удивил и чему учил участников фестиваля – в материале «Татар-информа».

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как актер не смог усидеть в зрителях

Актер театра и кино, известный по ролям в фильме «1814», телесериалах «Кремлевские курсанты», «Дальнобойщики-3» и «Корабль» и еще более известный среди младшей аудитории зрителей как Каляка-Маляка, ведущий детской телепередачи Сергей Друзьяк был приглашен в Казань в качестве образовательного и развлекательного «сюрприза» для участников фестиваля. В столицу Татарстана он прибыл на день раньше запланированного и сразу же отправился знакомиться с мероприятиями, участниками и конкурсными работами.

Сначала Сергей Друзьяк оказался в числе зрителей одного из спектаклей-победителей фестиваля – постановки в жанре форум-театра «Error 404» от театральной мастерской «ТеМа» из Тюмени. Юные актеры разыграли ситуацию с острым, конфликтным состоянием, а затем предложили зрителям обсудить и разрешить ее по-своему, став непосредственными участниками постановки. Так московский гость, попытавшийся в этот раз быть не актером, а зрителем, примерил на себя роль одиннадцатиклассницы Кати Зайцевой, а затем помог разрешить конфликт, добавив в действие еще одного персонажа. Остальным участникам форум-спектакля ничего не оставалось, как широко улыбаться и удивляться – находчивости, юмору и внезапным шалостям артиста, внесшего все эти компоненты в подростковую постановку.

Актер Московского областного ТЮЗа Сергей Друзьяк на фестивале «Поколение NEXT» непредвиденно стал участником спектакля коллектива «ТеМа» из Тюмени Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вечером того же дня актер стал зрителем еще одного фестивального спектакля – «Пусть они всегда танцуют» по произведению Ульфа Старка в исполнении молодежного театрального центра «Космос» и театральной мастерской «ТеМа» из Тюмени.

«Это был такой спектакль, что я и плакал, и хохотал. Хочется научиться у ребят такой же искренности», – отозвался о постановке после просмотра актер Московского областного ТЮЗа.

«Колобковая натура вскружила мне голову!»

На следующий день всё должно было идти по плану. В назначенный час потенциальные актеры будущего, съехавшиеся на фестиваль из разных регионов страны, собирались в зрительном зале на artist talk (встречу. – Ред.) с телеведущим Калякой-Малякой. Встреча началась вверх тормашками – Сергей Друзьяк вышел на сцену Казанского ТЮЗа на руках, поставив традиционное, казалось бы, приветствие буквально с ног на голову.

На творческую встречу с участниками фестиваля актер пришел буквально на руках Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Актер рассказал, что впервые в Казани побывал в 2010 году с презентацией фильма «Ёлки», где, кстати, играл казанского студента. Еще тогда, вспомнил он, ему сказали, что Казань не отпускает, – и вот он снова в столице Татарстана. А в тот, первый визит, промогруппа опоздала на самолет и провела в городе дополнительный день.

«Всё началось простым словом “колобок”, – начал рассказ о своей карьере артиста Сергей Друзьяк. – И эта круглая колобковая натура вскружила мне голову».

Ведущий детской телепередачи в образе Каляки-Маляки Сергей Друзьяк признался, что кино, театр или телевидение не были в детстве его мечтой Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кинематограф, театр или телевидение в детстве не были его целью, в то же время признался он. Задумался впервые о том, чем будет заниматься в жизни, заканчивая восьмой класс, и то с подачи брата. Семья тогда жила в Калининграде, и мама, видя наклонности сына, отыскала и устроила его в единственный в то время театральный класс.

«Наш преподаватель сам учил нас актерскому мастерству и сам же говорил: “Зачем вы туда идете?!” Но эти его слова работали наоборот: всегда хотелось доказать, что я смогу, я буду!» – подчеркнул теперь уже состоявшийся актер.

С первыми петухами

Он также вспомнил преподавателя рисования Виктора Даниловича. В образе Каляки-Маляки на детском телевидении Сергей Друзьяк и рисует соответственно, и в школе, вспомнил он, рисовал также. Виктор Данилович несколькими умелыми штрихами исправлял его работы, которые потом висели в школе с подписью имени ученика.

«У меня есть мечта – по-настоящему научиться рисовать, чтобы однажды во время передачи всех удивить. А вы ходите к Виктору Даниловичу, и пусть он огранит ваш талант!» – напутствовал артист участников фестиваля «Поколение NEXT».

Участников фестиваля Сергей Друзьяк пригласил общаться с ним в соцсетях, делиться видео прочтения любимого стихотворения, которые он коллекционирует, или фильмами, снятыми на телефон Фото: © Михаила Захарова / ИА «Татар-информ»

Еще актер рассказал, что любит водную стихию и всё, что с ней связано, поэтому недавно стал учиться управлению судном. Недавно же начал читать Ильфа и Петрова, с произведениями которых до этого был знаком только по кино. Любимым произведением Сергей Друзьяк назвал роман французского писателя и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама». Спектакль по нему есть в репертуаре Казанского ТЮЗа, подметил собеседник гостя, модератор встречи актер Ильфат Садыков.

Участников фестиваля Сергей Друзьяк пригласил общаться с ним в соцсетях, делиться видео прочтения любимого стихотворения, которые он коллекционирует, или фильмами, снятыми на телефон. Секретом своего успеха он назвал увлеченность любимым делом и поддержку друзей.

В своем финальном выходе на церемонии награждения фестиваля актер появился не на сцене, а в зрительном зале, притом в образе петуха Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На церемонии награждения Сергей Друзьяк снова сразил участников фестиваля и их взрослых наставников неожиданным выходом. В своем финальном выходе он появился не на сцене, а в заполненном зрительном зале, притом в образе петуха. Незамысловатый костюм, но узнаваемый и запоминающийся образ: на ботинках желтые перчатки, имитирующие петушиные когтистые ноги, хвост из длинных разноцветных воздушных шаров, на голове каска красного оттенка – хохолок предрассветной птицы.

Дети и взрослые с улыбками на лицах включали камеры телефонов, а сам актер, двигаясь к сцене, невозмутимо читал стихотворение. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В таком наряде актер пробирался прямо поверх зрительских кресел между сидящих на них зрителей из глубины зала на сцену, вызывая восторг, хохот и недоумение. Дети и взрослые с улыбками на лицах включали камеры телефонов, а сам актер, двигаясь к сцене, невозмутимо читал стихотворение. В конце его, уже под рампой перед всеми зрителями каска – петушиный хохолок превратилась во взошедшее солнце.