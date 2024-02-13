Карлсон: Украине не победить Россию даже с помощью Запада

Даже многомиллиардная поддержка Запада не поможет Украине победить Россию. Таким мнением на своей странице в X поделился американский журналист Такер Карлсон.

«Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», — написал он.

По его словам, у Киева и в целом у НАТО отсутствует промышленный потенциал. Кроме того, население РФ на 100 млн человек превышает украинское.

«Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», — подчеркнул Карлсон.

Напомним, что журналист несколько дней назад посетил Москву, где взял интервью у Президента России Владимира Путина. Полное видео их беседы ранее публиковал «Татар-информ».