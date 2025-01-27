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Политика 27 января 2025 12:32

Калифорния может выйти из состава США

В Калифорнии начали собирать подписи за выход из состава США. Об этом пишет New York Post.

«Инициатива Calexit, позволяющая Калифорнии выйти из состава Соединенных Штатов, получила разрешение на законный сбор подписей», – говорится в публикации.

Уточняется, что в случае принятия данная мера будет вынесена на голосование в 2028 году. «(Она) поставит перед избирателями вопрос: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?» – пишет NYP.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что территория страны в ближайшее время может «очень значительно увеличиться».

#США #калифорния
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