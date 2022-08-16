Калешин о вылете «Рубина» из РПЛ: «Когда ушел Бердыев, начал спокойно на все реагировать»

Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин прокомментировал вылет казанского клуба в Первую лигу. По словам чемпиона России по футболу в составе казанского клуба, после ухода Курбана Бердыева, он стал спокойнее реагировать на все происходящее в «Рубине».

«Когда из "Рубина" ушел Курбан Бердыев, я начал спокойно реагировать на происходящее. Затем все размылось. Сейчас я знаю там всего несколько человек. Ну и времени уже сколько прошло – девять лет. Не могу сказать, что я удивился. Леонид Слуцкий говорит, что повлиял уход легионеров. Но можно же стать 13-ми, скажите мне? Я не говорю, что без иностранцев нужно быть в пятерке, но 12-ми или 13-ми закончить – вполне. Но не 15-ми никак. Я думаю, что всегда ответственность на тренере», – цитирует Калешина Metaratings.

Кроме того, футболист высказался касательно нахождения в клубе главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Будь я генеральным директором любой команды, я бы не позвал Слуцкого, если бы он ушел из «Рубина». Должны быть ценности. Это не просто клуб пятой лиги или любительская команда, где пришел, потренировал и сказал, что пошел дальше. Якобы дали лучшие условия. Это так не работает. У тренера было все: финансирование, игроки. Он правильно поступил, что остался. Я думаю, с 99-процентной вероятностью они заскочат обратно с «Арсеналом». По составу, по всему они уже там. Мне кажется, они даже запас неплохой привезут», – заявил Калешин.

Напомним, после пяти туров чемпионата Первой лиги «Рубин» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Казанцы лишь по дополнительным показателям опережают тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику», махачкалинское «Динамо» и красноярский «Енисей».

Следующий матч чемпионата «Рубин» проведет 21 августа в Ульяновске против местной «Волги».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касаемо разгрома «Рубина» над «Кубанью» со счетом 3:0.