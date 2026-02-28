В Татарстане завершается сезон охоты на отдельные виды пушных животных и кабана

Чучело рыси

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 28 февраля, в Татарстане завершается сезон охоты на лисицу, корсака, зайца-русака, ондатру, куницу, енотовидную собаку, бобра, рысь, белку и кабана. Об этом напоминает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ведомстве обратили внимание на то, что по всем перечисленным видам, за исключением кабана, сведения о добыче подлежат сдаче в течение двадцати календарных дней после окончания сезона охоты.

Сведения о добыче кабана следует представлять в течение десяти календарных дней с момента удачной охоты. Если же кабан так и не был добыт, информация подлежат сдаче также в течение десяти календарных дней, но с окончания срока осуществления охоты.

Сведения предоставляются по месту получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Непредставление либо несвоевременное представление сведений о добытых охотничьих ресурсах влечет за собой наложение штрафа. Для граждан он составляет от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц – от 1 тыс. до 2 тыс., для юридических – от 10 тыс. до 20 тыс.

В Государственном комитете РТ по биоресурсам призвали всех охотников строго соблюдать установленные требования и своевременно представлять необходимые сведения.