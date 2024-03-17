Какохо: В РТ сформировалась достойная система по общественному контролю за выборами

Тимур Какохо

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане сформировалась одна из лучших систем по общественному контролю за голосованием во время выборов Президента. Об этом журналистам рассказал эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Тимур Какохо.

«Подводя итоги деятельности Центра общественного наблюдения можно сказать, что в Республике Татарстан сформировалась одна из лучших систем по общественному контролю за голосованием. Это работа ЦОН, ситуационного центра при Общественной палате. Многие международные эксперты, электоральные юристы, которые побывали на нашей площадке, высоко оценили нашу работу. Это представители более чем из 15 стран», – заявил Какохо.

В дни голосования за мониторами наблюдали более 350 специалистов из этой области. Кроме того, 30 юристов из ситуационного центра принимали сообщения – всего их пришло 8,7 тыс. сообщений.

Ранее председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала, что ЦОН за три дня проведения выборов Президента России не зарегистрировал сообщений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

«Благодаря такой развитой инфраструктуре можно говорить о том, что общественный контроль был организован на очень высоком уровне», – заключил Тимур Какохо.

Сегодня заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.