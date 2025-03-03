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Политика 3 марта 2025 17:12

Какохо назвал два ключевых блока разговора Путина с Миннихановым

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Председатель исполкома татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо указал два важных блока в беседе Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Первый ключевой блок – социально-экономический. Здесь прослеживается стабильность. Мы услышали, что удалось решить проблему комплектующих в машиностроении, в частности – при сборке КАМАЗов. Модернизированы и другие предприятия в отрасли, процесс идет позитивно», – сказал Какохо «Татар-информу».

По его мнению важно, что Путин озвучил трехкратный рост ВРП Татарстана за предыдущие годы.

«Второй ключевой блок – общественно-политическая обстановка в республике. Она стабильна, что подтверждается тезисами Путина. Татарстан занимает лидирующую позицию по количеству религизных организаций, чему уделяется большое внимание», – сказал эксперт.

Напомним, Путин принял Минниханова сегодня в Кремле. Полную расшифровку беседы читайте в материале: «Путин — Минниханову: «Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?»».

#Владимир Путин #Рустам Минниханов
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