«Какой тариф на очистку кармы?»: жена Федуна Зарема Салихова ответила экс-судье Вилкову
Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила экс-арбитру Михаилу Вилкову на слова о критике арбитров.
«Господин Вилков, какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» — заявила Салихова в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».
Ранее Вилков заявил, что заговоры, которые ищут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и Зарема Салихова, оборачиваются против них с большей силой, а судейские ошибки в матчах с их участием назвал кармой.
Стоит отметить, что ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в игре со «Спартаком» (1:0).