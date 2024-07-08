«Как я буду дома сидеть, когда папа воюет»: разведчик рассказал о героях СВО

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Боец с позывным Зеленый в прошлом — капитан уголовного розыска. Уехал служить на Донбасс в 2014 году, служил в народной милиции. Потом, в ходе специальной военной операции, был гранатометчиком и разведчиком. У Зеленого два ордена Мужества и три медали за отвагу.

«Два ордена Мужества и три „Отваги“, честно заработанные, не сидя в штабе я их получил, а на боевых», — заявил боец.

Зеленый родился в Центральной Азии, в Узбекистане, в 13 лет семья переехала в Зеленодольский район: учеба, служба в армии, а сразу после — работа в отделе МВД по Зеленодольску. Его военный путь начался в Чечне, затем Донбасс. В 2017 году был серьезно ранен.

«Руку перебило, легкое, в пояснице пуля застряла. В Питере лечили самые лучшие врачи, поставили на ноги, рука рабочая, не полностью функционирует — нерв задет, но всё отлично», — пояснил он.

После восстановления вновь годы службы, и в 2023-м боец подписал контракт на два года. Сейчас Зеленый выполняет боевые задачи в 150-й мотострелковой дивизии. По его словам, большинство местных жителей относится к россиянам очень тепло, поддерживает их, продуктов хватает. Часть выплат уходит на снаряжение, остальное — семье.

А семья — надежный тыл, который ждет его каждый отпуск. У Зеленого две дочери. Они видели, как отец восстанавливался, и пошли учиться в медицинский, чтобы, как и он, служить людям. «Дочкам я сказал, что это самая классная профессия — спасать людей», — поделился своим видением боец.

Для Зеленого молодые патриоты, которые сами идут в армию, — герои. «Кто-то должен работать, если все будем дома сидеть, то там кто будет? Молодые пацаны идут, после армии, после срочки. У одного, например, отец воюет где-то на Запорожье, единственный сын в семье — и говорит: „А как я буду дома сидеть, когда папа воюет“», — рассказал он.

Зеленый демонстрирует боевой настрой — как и, по мнению военного, его товарищи по оружию. «Все верят в победу! Сделаем их, просто их слишком много. Тут другая жизнь, ради этого мы там, чтобы тут было спокойно», — сказал он.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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