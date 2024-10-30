Как вы могли вложиться в “Finiko”?»: организаторы пирамиды винят во всем самих вкладчиков

В Вахитовском суде Казани прошли очередные слушания по делу финансовой пирамиды Finiko. Сегодня был проведен допрос одной из потерпевших. Ожидается, что свидетели и пострадавшие будут допрашиваться еще длительное время, так как их количество в данном деле весьма значительно. В рамках уголовного дела насчитывается примерно 950 свидетелей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Процесс стартовал с ходатайства государственного обвинителя о продлении меры пресечения всем подсудимым.

«Подсудимые на свободе смогут дальше заниматься преступной деятельностью», – аргументировала ходатайство обвинитель.

Защитники и подсудимые выразили категорическое несогласие. Те, кто находился на свободе, также выступили за изменение меры пресечения для арестованных участников пирамиды.

«Я воспитываю двоих несовершеннолетних детей. Недавно они приходили ко мне на свидание, и я рад, что они понимают, что папа не сбежал, а просто по каким-то обстоятельствам не может участвовать в их жизни. Я никогда не скрывался, когда арестовали Доронина – я имел возможность [скрыться], но не сбежал. Я свято верю в компанию, она была для меня единственным источником дохода. Я всегда платил налоги и оформлял всю недвижимость только на себя», – рассказал один из подсудимых.

После этого выступили остальные подсудимые и их адвокаты. Судья решила оставить некоторых обвиняемых под стражей, согласившись с ходатайством стороны обвинения. Таким образом, под стражей остались основатель пирамиды Кирилл Доронин и несколько его соратников.

«Никто никуда не бежал, все здесь по своей вине. У всех здесь семьи, сбежать никуда не сможем. Поэтому прошу по возможности изменить меру пресечения на более мягкую», – высказался один из подсудимых.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После этого начался допрос потерпевшей, пожелавшей сохранить анонимность. Процесс проходил без особых отклонений от нормы. Некоторые участники процесса задавали сложные вопросы о событиях трехлетней давности, стараясь убедить женщину, что она сама виновата в произошедшем.

«Как вы могли вложится в Finiko, если вы говорите, что принесли деньги в рублях, а вклады принимались только в криптовалюте?», – задал вопрос Доронин.

Женщина настаивает на возврате своих вложений и требует наказания для организаторов пирамиды. В свою очередь, подсудимые в ответ задавали вопросы о том, ознакомилась ли она с условиями пользовательского соглашения.

«Все случилось три года назад, а мой отец до сих пор не знает. Если увидит где-нибудь – его удар хватит. Я тогда взяла два кредита на мужа, чтобы вложиться», – рассказала потерпевшая в беседе с журналистом.

Три года назад ее подруга, ныне осужденная Лилия Нуриева, привела ее в офис компании Finiko, расположенный в торговом центре «Олимп». Там она уговорила ее завести личный кабинет и сделать первые вложения.

«Менеджер и Лилия заполнили за меня анкету при регистрации, я ничего не вводила сама. Я хорошо знала Лилию, была знакома с ее матерью, доверяла ей. Но окончательно я решила вложиться после видео Доронина в соцсетях, где он говорил, что определенные виды вкладов, так называемые автовклады – абсолютно безопасны и все деньги вернутся, даже если с организацией что-то случится», – рассказала потерпевшая.

В результате женщина вложила 1 миллион 600 тысяч рублей, из которых 1,5 миллиона были взяты в кредит. Она периодически снимала деньги со счета в Finiko, чтобы погашать долг. С учетом уже снятых сумм сейчас она требует у организаторов финансовой пирамиды возмещения около 1,5 миллионов рублей.

Совсем скоро в суде продолжится допрос остальных потерпевших.