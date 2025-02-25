Как в центре Казани снимают сериал о победе милиции над бандой «Тяп-Ляп»

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

С перекрытия части дорог в центре города началось утро казанцев. Все потому, что стартовали съемки сериала «Айда» о том, как милиции удалось победить ОПГ «Тяп-Ляп». Работники съемочной группы рассказали, что действия сериала проходят в 1978 году.

Тогда участники «Тяп-ляпа» устроили кровавый набег на «Новотатарских». Будет ли в эта сцена с набегом в сериале – умолчали.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Татар-информ» побывал на месте съемок и узрел советские машины, плакаты той эпохи и работу съемочной группы. Также удалось немного пообщаться с заслуженным артистом России Владимиром Вдовиченко. Он рассказал, что актерам запрещено распространяться о сериале, но с удовольствием фотографировался с казанцами, которые пришли на съемки.

За несколько часов, несмотря на холодную погоду, съемки посетили порядка трехсот человек. Среди любопытных казанцев были студенты, пожилые люди и просто прохожие, которые, заинтересовавшись процессом, останавливались и наблюдали.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Татар-информу» удалось увидеть несколько сцен, в одной из них герои сериала играли в снежки, в другой снимали, как едет машина, а в третьей подруги шли на учебу.