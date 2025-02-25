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Происшествия 25 февраля 2025 08:43

Центр Казани перекрыли для съемок фильма

Центр Казани перекрыли для съемок фильма

В столице Татарстана введены ограничения движения транспорта на нескольких центральных улицах в связи со съемками киноленты «Айда». Местные жители активно делятся кадрами перекрытия дорог в социальных сетях.

Сегодня, до 18:00, движение будет ограничено на следующих участках:

- Ул. Кремлёвская — от Университетской улицы до площади 1 Мая;
- Ул. Чернышевского — от Профсоюзной улицы до Дзержинского;
- Ул. Джалиля — от Профсоюзной улицы до Дзержинского;
- Ул. Кави Наджми — от Профсоюзной улицы до Дзержинского;
- Ул. Астрономическая — от Профсоюзной улицы до Кремлёвской;
- Ул. Лобачевского — от Кремлёвской улицы до Дзержинского;
- Ул. Университетская — от Профсоюзной улицы до Кремлёвской;
- Ул. Профессора Нужина — от Пушкинской улицы до Кремлёвской.

Фото: Соцсети

При этом автомобилисты столкнулись с затрудненным движением уже с раннего утра. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на дорогах Казани в настоящее время наблюдаются пробки, оцениваемые в 8 баллов.

Фото: Госавтоинспекция Казани

#ограничение движения #пробки в казани
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