Центр Казани перекрыли для съемок фильма

В столице Татарстана введены ограничения движения транспорта на нескольких центральных улицах в связи со съемками киноленты «Айда». Местные жители активно делятся кадрами перекрытия дорог в социальных сетях.

Сегодня, до 18:00, движение будет ограничено на следующих участках:

- Ул. Кремлёвская — от Университетской улицы до площади 1 Мая;

- Ул. Чернышевского — от Профсоюзной улицы до Дзержинского;

- Ул. Джалиля — от Профсоюзной улицы до Дзержинского;

- Ул. Кави Наджми — от Профсоюзной улицы до Дзержинского;

- Ул. Астрономическая — от Профсоюзной улицы до Кремлёвской;

- Ул. Лобачевского — от Кремлёвской улицы до Дзержинского;

- Ул. Университетская — от Профсоюзной улицы до Кремлёвской;

- Ул. Профессора Нужина — от Пушкинской улицы до Кремлёвской.

Фото: Соцсети

При этом автомобилисты столкнулись с затрудненным движением уже с раннего утра. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на дорогах Казани в настоящее время наблюдаются пробки, оцениваемые в 8 баллов.