Общество 20 августа 2025 07:00

Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

Фото: © «Татар-информ»

За занятия спортом татарстанцы могут оформить налоговый вычет. Кому он доступен – в материале «Татар-информа».

Жители Татарстана могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы на:

- абонемент или занятия в тренажерном зале;

- тренировки в спортзале;

- иные программы, которые включены в утверждённый перечень услуг.

Важно: организация, которую вы посещаете, должна быть внесена в специальный реестр. Приобретение спортивного оборудования (гантелей, беговой дорожки и т. п.) в компенсацию не входит.

Получить возврат можно как за себя, так и за ребенка, усыновленного или находящегося под опекой до достижения им 18-летия.

Размер компенсации

Сумма вычета соответствует фактическим расходам на спорт за год, но ограничена общим лимитом соцвычетов. Для расходов начиная с 2024 года этот предел установлен в размере 150 тыс. рублей. При ставке НДФЛ в 13% максимально можно вернуть 19,5 тыс. рублей в год.

Право на оформление возврата сохраняется три года, но перенести неиспользованный остаток на следующий период нельзя.

Какие документы нужны для оформления вычета

- договор с компанией, предоставляющей услуги;

- подтверждающие оплату услуг чеки или квитанции;

- документы о родстве, если вычет производится за ребенка.

Как оформить вычет

- подайте декларацию 3-НДФЛ по итогам года;

- обратитесь к работодателю в течение года (заявление подаётся через личный кабинет ФНС);

- В личном кабинете на сайте ФНС – в упрощенном порядке.

