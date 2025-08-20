Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом
За занятия спортом татарстанцы могут оформить налоговый вычет. Кому он доступен – в материале «Татар-информа».
Жители Татарстана могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы на:
- абонемент или занятия в тренажерном зале;
- тренировки в спортзале;
- иные программы, которые включены в утверждённый перечень услуг.
Важно: организация, которую вы посещаете, должна быть внесена в специальный реестр. Приобретение спортивного оборудования (гантелей, беговой дорожки и т. п.) в компенсацию не входит.
Получить возврат можно как за себя, так и за ребенка, усыновленного или находящегося под опекой до достижения им 18-летия.
Размер компенсации
Сумма вычета соответствует фактическим расходам на спорт за год, но ограничена общим лимитом соцвычетов. Для расходов начиная с 2024 года этот предел установлен в размере 150 тыс. рублей. При ставке НДФЛ в 13% максимально можно вернуть 19,5 тыс. рублей в год.
Право на оформление возврата сохраняется три года, но перенести неиспользованный остаток на следующий период нельзя.
Какие документы нужны для оформления вычета
- договор с компанией, предоставляющей услуги;
- подтверждающие оплату услуг чеки или квитанции;
- документы о родстве, если вычет производится за ребенка.
Как оформить вычет
- подайте декларацию 3-НДФЛ по итогам года;
- обратитесь к работодателю в течение года (заявление подаётся через личный кабинет ФНС);
- В личном кабинете на сайте ФНС – в упрощенном порядке.