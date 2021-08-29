Набережная Казанки догнала самую длинную волжскую набережную страны

Завтра впервые откроется для посетителей продолжение променада на набережной Казанки. Корреспондент «Татар-Информа» первым прогулялся по новой набережной Казанки и увидел, каким будет оазис тишины и релакса в центре столицы Татарстана.

Ко Дню Республики на набережной Казанки будут сданы два новых благоустроенных участка

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Променад, который начинается у стен Кремля и заканчивается возле Кировской дамбы, протянулся вдоль реки на километр. На велосипеде, по идеальной велодорожке - две минуты. Но эта набережная больше располагает к неспешным прогулкам.

Два яруса променада, один высоко над рекой, другой внизу, почти возле самой воды. Между ними зеленый склон, террасами спускающийся вниз. На террасах – лавочки в окружении цветов и кустарников, а еще липы, ели… Здесь хочется идти и никуда не спешить. Или, сидя на лавочке, любоваться закатом, речной гладью, панорамой новостроек на том берегу.

Релакс под шепот волн

Этот участок набережной совсем не похож на тот, что протянулся от Кремля в сторону моста Миллениум – шумный, весь одетый в бетон, с множеством павильонов и активностей. Тренд современной архитектуры, предполагающий максимальное единение с природой, на этот раз, похоже, вполне выдержан.

Новый променад должен быть больше для тех, кто ценит тишину и покой. Тут нет никаких ресторанных комплексов и аттракционов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Orchestra Design, разработавшая проект совместно с творческой группой при мэрии Казани, изначально задумала, что новый променад должен быть больше для тех, кто ценит тишину и покой. Тут нет никаких ресторанных комплексов и аттракционов, зато множество лавочек, шезлонгов, зеленые оазисы, где приятно отдохнуть. А небольшой зеленый амфитеатр, идеально вписавшийся в окружающий ландшафт, - видимо, для небольших, и тоже камерных, концертов.

Любопытно, что даже цветы для клумб подбирали под спокойный «характер» новой набережной. «Видите, мы высадили шалфей и котовник, чтобы они насытили пространство оттенками синего, - пояснили корреспонденту ИА «Татар-Информ» в компании «Парк-сервис». - А на участке набережной между Национальной библиотекой и экстрим-парком «Урам» - палитра, естественно, ярче и агрессивнее, там доминируют желтый и красный цвета».

Даже цветы для клумб подбирали под спокойный «характер» новой набережной Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наша цель – создать комфортные условия для казанцев»

Еще одна непростая задача, которую предстояло решить авторам проекта, была весьма деликатной. Создавая современную набережную, предстояло бережно сохранить ностальгические элементы прежней, которая, как еще помнят старожилы, в начале шестидесятых годов прошлого века была первой и единственной казанской набережной. Кажется, получилось. Парадные лестницы-спуски в итоге сохранили, сохранили и Хрущевский пирс, к которому когда-то причаливал «омик» с генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым на борту. Правда, невзрачные прежде бетонные лестницы и стенки теперь отделаны благородным гранитом. А мрачное бетонное ограждение вдоль верхнего променада, наследие эпохи заборов и запретов, убрали навсегда – оно закрывало вид на Казанку.

«Наша цель – создать для казанцев комфортные условия для отдыха с различными спортивными площадками и прогулочными зонами отдыха. В этом году мы уже начинаем воплощать наши задумки», - подытожил мэр города Ильсур Метшин, осматривая участок набережной незадолго до ее открытия.

Как еще помнят старожилы, в начале шестидесятых годов прошлого века от цирка шла единственная казанская набережная Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Речные ворота» между Казанью и Казанкой

Теперь общая длина набережной Казанки составляет четыре километра – она берет начало возле моста Миллениум. Здесь, кстати, ко Дню Республики и города также достроили ее завершающий участок. Открытый годом ранее экстрим-парк дополнился зданием площадью 7,9 тысячи квадратных метров, архитектура которого, говорят, чем-то напоминает здание музея Garage, спроектированное Ремом Колхасом. Фасад из волнообразной стали, отражающий солнечный свет, углы в виде скульптурных холмов из цветного бетона — все стильно, а внутри – очень функционально. Теперь кататься на скейтборде, заниматься другими экстремальными видами спорта можно и под крышей, независимо от погоды.

А еще на участке набережной от Национальной библиотеки до моста Милллениум появилась своя изюминка – инсталляция «Речные ворота». Как пояснили в мэрии Казани, арт-объект расположился на градостроительных осях города, где были исторические связи города и реки. Рассказывать, как все выглядит – дело неблагодарное: это обязательно нужно увидеть вживую. Отметим лишь, что идея реализована с использованием аудио-и световых эффектов, совместно фондом поддержки современного искусства «Живой город» и Национальной библиотекой РТ.

Теперь общая длина набережной Казанки составляет четыре километра – она берет начало возле моста Миллениум Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

И, наконец, еще одно простое решение, которое облегчит горожанам доступ на Кремлевскую набережную. С улицы Подлужной сюда ведут сразу четыре новых прохода.

Четыре километра набережной Казанки – это четыре тысячи метров возможностей для комфортного отдыха. Возраст, интересы, темперамент, даже кулинарные пристрастия – кажется, здесь учтено почти все. Палитра возможностей – от возможности заняться экстремальными видами спорта, сыграть в пляжный волейбол или футбол до расслабленного релакса в шезлонгах. Плюс фудкорт, детские площадки, каток зимой и многое другое…

Став на километр длиннее, набережная Казанки становится конкурентом самой длиной в стране волжской набережной – самарской Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кстати, став 30 августа на километр длиннее, набережная Казанки становится конкурентом самой длиной в стране волжской набережной – самарской. Протяженность последней всего на 169 метров больше. Но это, похоже, ненадолго. Стратегия развития Казанки почти не оставляет самарцам шансов.

Территория прибрежных возможностей

Напомним, Стратегия развития Казанки, разработанная студией Orchestra Design (Санкт-Петербург – Париж) предусматривает создание крупнейшей в России экосистемы 12 прибрежных парков. «Эффекты проекта почувствует каждый житель Казани: площадь городских парков увеличится в 5 раз, и в них появится еще больше возможностей для отдыха и спорта», – приводит слова партнера студии Orchestra Design Эдуарда Моро сайт Стратегии развития Казанки Kazanka.tatar.

Наталия Фишман-Бекмамбетова на днях в Нижнем Новгороде презентовала проект развития прибрежных территорий Казанки Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки рассчитана на 10 лет, до 2030 года. Проект был запущен по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. На днях помощник Президента Наталия Фишман-Бекмамбетова презентовала его в Нижнем Новгороде на всероссийском форуме «Среда для жизни»: «Это 12 парков у воды, это 1000 гектаров ООПТ (особо охраняемые природные территории – прим. ИА «Т-И»), которые расширяются. И в целом эта Стратегия 3700 гектар территорий охватывает видением будущего развития». Уточним: береговая линия Казанки в черте города имеет протяженность 66 километров. Предусматривается благоустройство всей этой линии. Упомянутые 12 новых парков появятся на участке от Голубого озера до Волги, как и 60 километров велосипедных и пешеходных маршрутов и более двух десятков точек доступа к прибрежным территориям. Авторы проекта амбициозны, они заявляют, что решения Стратегии направлены на то, чтобы Казанка стала чистой и живой рекой, а ее берега — любимыми местами жителей и туристов.

Наличие доступной благоустроенной пешеходной и велосипедной набережной для Казани – это возможность ежедневно заниматься спортом и вести активный образ жизни Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

К созданию первого городского парка на берегах реки в Казани уже приступают. «Это амбициозный проект, по масштабам такой же, как Большое казанское кольцо и Вознесенский тракт, - отметил на деловом понедельнике в Исполкоме города мэр Ильсур Метшин. - Это не только выведет на новый уровень экологию, благоустройство и качество городской среды, но и делается с целью оздоровления населения. Наличие доступной благоустроенной пешеходной и велосипедной набережной для Казани – это возможность ежедневно заниматься спортом и вести активный образ жизни. Мы впервые ставим задачу не только повышения качества благоустройства, но и оздоровления жителей».

После реализации Стратегии парк у реки в шаговой доступности получит половина казанцев.