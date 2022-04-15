Как сложилась Старо-Татарская слобода, в чем колорит Забулачья: КГАСУ созывает на лекцию

Бесплатный публичный лекторий об архитектуре столицы Татарстана, который 1 апреля запустили совместно КГАСУ и Институт развития города Казани, продолжит рассказ о градостроительной «биографии» Старо-Татарской слободы и колорите Забулачья.

Вторая лекция состоится 15 апреля и начнется в 17 часов так же, как и первая, в научно-образовательном центре архитектурной реставрации «Наследие/Мирас» на территории КГАСУ. Темой выбрана «История формирования застройки Забулачья», о которой расскажет доцент кафедры реконструкции и реставрации КГАСУ Светлана Персова.

«Я буду читать эту лекцию вместе с Марьей Леонтьевой (соучредитель Института городских исследований «Тамга» – прим. Т-и). Выбранная тема, Забулачье, будет особенно актуальна, полезна для практикующих архитекторов. Хотя слушателем, конечно, может стать любой желающий», – отметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Светлана Персова.

Встреча рассчитана на 1,5 часа, после выступления спикеров им можно будет задать вопросы. Посещение лекций цикла бесплатно, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Первая лекция, напомним, была посвящена истории типовой застройки в России и «Образцовому строительству жилых домов в Казани в XVIII-XIX веках», в частности.