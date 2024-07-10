Как сделать лето безопасным для детей: 5 важных советов от врачей ДРКБ

Чтобы уберечь детей от травм, важно регулярно объяснять им правила безопасного поведения на улице и дома. Родителям в первую очередь следует заботиться о безопасности своих детей – об этом «Татар-информу» рассказали специалисты Детской республиканской клинической больницы.

Дети, будучи активными и любознательными, всегда стремятся исследовать окружающий мир. Однако их может подстерегать множество опасностей, и из-за своей активности они легко могут попасть в критическую ситуацию.

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«Татар-информ» сообщал, что в жаркую погоду увеличивается количество детских травм. Причин много: открытые окна с москитными сетками, невнимательность во время отдыха у водоемов, катание на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) без защиты. Каждое лето врачи бьют тревогу и напоминают родителям о мерах безопасности.

«Родители должны привить ребенку чувство ответственности за свои действия, научить основным правилам безопасного поведения в общественных местах, объяснить, что не все игры и развлечения безопасны», – отметили в клинике.

Врачи дали советы, какие основные аспекты родители должны донести до своих детей, чтобы те не попали в опасные ситуации:

Во-первых, следует разъяснить типы и причины несчастных случаев, разобрать потенциальные риски, ведущие к травмам, увечьям и смертельным исходам, а также способы их предотвращения.

Во-вторых, периодически обучать ребенка правилам и мерам безопасного поведения в быту, на улицах, дороге, в транспорте, на игровых и спортивных площадках и других местах, где он часто бывает.

В-третьих, стоит научить детей навыкам противодействия подстрекательству к опасным поступкам со стороны сверстников или старших товарищей. Воспитать в ребенке ответственность за здоровье и жизнь окружающих людей, особенно младших товарищей.

Наконец, следует преподать им основы первой помощи, акцентируя внимание на необходимости обращаться за помощью к взрослым в случае возникновения критической ситуации.

Пятый совет – родители должны обучать ребенка на простом языке и коротко, чтобы малышу было понятно. Рекомендуется использовать наглядный материал: стихи, иллюстрации, видеоролики, ролевые игры – такие методы гораздо эффективнее, чем простое объяснение на словах.

Важно показывать правильное поведение на личном примере, ведь дети стремятся подражать родителям. Также не стоит забывать о повторении правил – никогда не поздно напомнить о них детям. Медики уверены, что о правилах безопасности надо рассказывать регулярно.

Взрослым необходимо помнить, что безопасность детей – это их ответственность. Летом увеличивается количество пострадавших детей из-за падения с высоты. В этом году в Татарстане уже были случаи выпадения детей из окон. За прошлый год в республике травмы после падения из окон получили около 70 детей. В доме, где есть ребенок, рядом с окном не должно быть мебели, по которой ребенок может забраться к окну. Окна желательно закрывать на ключ или цепочку. Еще одна проблема – москитные сетки, они не предназначены для защиты от выпадения из окна – достаточно облокотиться на сетку, чтобы выпасть.

Особую обеспокоенность вызывают травмы, связанные с самокатами. Первую травму с самокатом в этом году в ДРКБ зафиксировали, когда еще лежал снег. За 2023 год в травмпункте больницы было 502 случая травм после катания на обычных самокатах и электросамокатах.

Чаще всего при падении с самоката человек приземляется на вытянутую руку, колено, локоть или голову.

«Можно получить травму суставов, которую очень тяжело вылечить. Катание на самокатах по два или три человека также очень опасно. Таких обращений много. Только в мае этого года было около пятидесяти случаев обращений по падению с самокатов», – отметили медики ДРКБ.

Популярность набирают не только электросамокаты, но и гироскутеры, моноколеса, питбайки и другие средства передвижения, способные развивать значительную скорость.

Самое тревожное, что 99% детей используют эти опасные средства передвижения без защитной экипировки.

«Защита закрывает самые уязвимые места, например, локтевой сустав. Он состоит из трех костей, восстановить его, сохранив полноценное движение в руке, очень проблематично. Без защиты можно получить травму на всю жизнь», – предупредили травматологи.

Родители должны не только научить ребенка безопасно использовать средства передвижения, но и позаботиться о его безопасности – купить шлем, наколенники, налокотники и другие защитные элементы.

«Важно запомнить, что вовремя проведенное обучение основным правилам безопасности может уберечь ребенка от неприятных ситуаций, сохранить ему здоровье и жизнь», – подчеркнули в ДРКБ.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».