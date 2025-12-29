Как родителям-мусульманам объяснить детям, кто такой Дед Мороз – мнение имама

Фото: © «Татар-информ»

Объясняя детям, кто такой Дед Мороз, следует акцентировать внимание на том, что он – обычный человек, а не волшебник. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Пророк Мухаммад нас учил, что с любым человеком мы разговариваем на его языке. Если это ребенок, значит, мы говорим на языке ребенка. Просто представьте, что вы тоже ребенок, вы верите в доброе, светлое и что-то хорошее. И сейчас если вы скажете: "Нет, это харам", наверное, ребенок просто закроется от вас и перестанет вас слышать. И здесь мы с ним должны общаться как со своим другом: "Вот понимаешь, мы живем в обществе, где мало праздников, и мы стараемся делать их: Дед Мороз одевается, надевает бороду и рассказывает стихи – это такая светская традиция, и мы стараемся, чтобы Дед Мороз подарил тебе подарок". Нужно зайти со стороны друга и объяснить, что Дед Мороз приходит, но это просто человек, это не какое-то чудо», – отметил имам.

