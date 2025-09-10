Как проголосовать на выборах-2025: подробная инструкция
Голос каждого татарстанца – право и возможность повлиять на будущее Татарстана. Чтобы люди чувствовали себя уверенно на избирательном участке, ИА «Татар-информ» публикует подробную инструкцию.
ШАГ 1: УЗНАЕМ, ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ
Узнайте, где находится ваш избирательный участок. Он будет открыт 14 сентября 2025 года с 7:00 до 20:00.
Если вы не сможете быть на участке по месту прописки, заранее воспользуйтесь услугой «Мобильный избиратель».
Это можно сделать:
- Через портал «Госуслуги»;
- В любом МФЦ;
- Непосредственно в избирательной комиссии.
Важно: Подать заявление нужно до 10 сентября включительно.
ШАГ 2: УЗНАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О КАНДИДАТАХ
Перед выборами ознакомьтесь с программами кандидатов и партий. Это поможет принять взвешенное решение.
Помните: ваш голос – это не формальность, а реальный инструмент влияния на развитие республики.
ШАГ 3: УЗНАЕМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ
Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты.
Обратите внимание на цвет. Бюллетень для выборов Раиса Татарстана – зеленый.
Проверьте наличие уникальной сетки с узором.
Убедитесь, что в правом верхнем углу есть печать участковой комиссии и две подписи ее членов.
Все это – гарантии подлинности.
ШАГ 4: ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЕМ БЮЛЛЕТЕНЬ
В зависимости от округа вам могут выдать несколько бюллетеней. Например, в Мелекесском избирательном округе их может быть три – для выборов Раиса, депутата Госсовета и местного совета.
Возьмите в кабинке для голосования ручку с синими или черными чернилами.
Внимательно прочитайте информацию о кандидатах: их данные в бюллетене расположены в алфавитном порядке.
Поставьте один знак (крестик «Х» или галочку «V») в квадрате напротив имени того кандидата, за которого вы хотите проголосовать.
Постарайтесь не выходить за границы квадрата, чтобы не было ошибок при подсчете.
Если вы ошиблись, обратитесь к члену участковой комиссии – вам обязаны выдать новый. Испорченный бюллетень при этом будет погашен.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.
ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).
Подробнее о едином дне голосования, 14 сентября, и избирательных бюллетенях читайте в материале «Татар-информа».