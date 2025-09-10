Как проголосовать на выборах-2025: подробная инструкция

Голос каждого татарстанца – право и возможность повлиять на будущее Татарстана. Чтобы люди чувствовали себя уверенно на избирательном участке, ИА «Татар-информ» публикует подробную инструкцию.

ШАГ 1: УЗНАЕМ, ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Узнайте, где находится ваш избирательный участок. Он будет открыт 14 сентября 2025 года с 7:00 до 20:00.

Если вы не сможете быть на участке по месту прописки, заранее воспользуйтесь услугой «Мобильный избиратель».

Это можно сделать:

Через портал «Госуслуги»;

В любом МФЦ;

Непосредственно в избирательной комиссии.

Важно: Подать заявление нужно до 10 сентября включительно.

ШАГ 2: УЗНАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О КАНДИДАТАХ

Перед выборами ознакомьтесь с программами кандидатов и партий. Это поможет принять взвешенное решение.

Помните: ваш голос – это не формальность, а реальный инструмент влияния на развитие республики.

ШАГ 3: УЗНАЕМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ

Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты.

Обратите внимание на цвет. Бюллетень для выборов Раиса Татарстана – зеленый.

Проверьте наличие уникальной сетки с узором.

Убедитесь, что в правом верхнем углу есть печать участковой комиссии и две подписи ее членов.

Все это – гарантии подлинности.

ШАГ 4: ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЕМ БЮЛЛЕТЕНЬ

В зависимости от округа вам могут выдать несколько бюллетеней. Например, в Мелекесском избирательном округе их может быть три – для выборов Раиса, депутата Госсовета и местного совета.

Возьмите в кабинке для голосования ручку с синими или черными чернилами.

Внимательно прочитайте информацию о кандидатах: их данные в бюллетене расположены в алфавитном порядке.

Поставьте один знак (крестик «Х» или галочку «V») в квадрате напротив имени того кандидата, за которого вы хотите проголосовать.

Постарайтесь не выходить за границы квадрата, чтобы не было ошибок при подсчете.

Если вы ошиблись, обратитесь к члену участковой комиссии – вам обязаны выдать новый. Испорченный бюллетень при этом будет погашен.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Подробнее о едином дне голосования, 14 сентября, и избирательных бюллетенях читайте в материале «Татар-информа».