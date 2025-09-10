На двух языках и с допзащитой: особенность избирательных бюллетеней-2025 в Татарстане

Избирательные бюллетени для голосования на выборах Раиса Татарстана имеют уникальную степень защиты. Об особенностях изготовления главных документов к единому дню голосования – 2025, сроках их доставки на участки, а также о доступности голосования для слепых и слабовидящих – в материале «Татар-информа».





Андрей Кондратьев: «Избирательный бюллетень – один из самых главных документов всей избирательной кампании. Он содержит имена кандидатов, краткие сведения об их биографии»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выборах Раиса РТ бюллетени будут светло-зелеными

Бюллетени для голосования на выборах Раиса Республики Татарстан и дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18 изготовлены в печатном цеху издательства «Идел-Пресс».

«Избирательный бюллетень – один из самых главных документов всей избирательной кампании. Он содержит имена кандидатов, краткие сведения об их биографии. Мы приложим все усилия, чтобы единый день голосования прошел в Татарстане максимально прозрачно, организованно, в строгом соответствии с законом», – рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Форма и текст бюллетеней утверждены ЦИКом. Они имеют разный цвет: на выборах Раиса РТ они будут светло-зелеными, а на выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу – светло-розовыми. Бюллетени напечатаны на двух государственных языках – русском и татарском, что обеспечивает доступность информации для всех жителей республики.

Фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке. Напротив фамилии, имени и отчества кандидата указаны год рождения, место жительства, основное место работы, информация о политической партии, которая выдвинула кандидата.

Каждый избирательный бюллетень, изготавливаемый в Татарстане к выборам 14 сентября, имеет несколько степеней защиты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты

Для голосования на выборах Раиса Татарстана изготовлено 2 923 100 бюллетеней, в том числе 93 900 – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для дополнительных выборов депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18 – 53 400 бюллетеней.

Для выборов депутатов Казанской городской Думы изготовлено 927 тыс. экземпляров избирательных бюллетеней, а для выборов депутатов Набережных Челнов – тиражом 327 тыс. экземпляров.

Каждый избирательный бюллетень, изготовленный в Татарстане к выборам 14 сентября, имеет несколько степеней защиты – уникальную защитную сетку, подписи членов УИК и печать.

«Предусмотрены все степени защиты – уникальный узор тангирной сетки, в правом верхнем углу наложена «живая» защита – печать участковой избирательной комиссии и две подписи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса», – заметил Кондратьев.

Микрошрифт невозможно разглядеть невооруженным глазом, его можно распознать только через специальную увеличительную линзу с десятикратным увеличением Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Инновационная защита бюллетеней

Избирательные бюллетени на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 впервые в качестве эксперимента содержат дополнительную защиту – микрошрифт.

«В этом году у нас серьезное новшество. Мы на бюллетене по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18, где пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ, предусмотрели новую степень защиты. Черточки, которые видны на бюллетене, состоят из микрошрифта с текстом», – пояснил Андрей Кондратьев.

Микрошрифт невозможно разглядеть невооруженным глазом, его можно распознать только через специальную увеличительную линзу с десятикратным увеличением. Если навести лупу на черную полоску на бюллетене, то на бумаге появятся буквы.

Это вторая степень защиты. Защитная тангирная сетка находится с обратной стороны бюллетеней, и применяется специальная краска. Эта сетка разработана специалистами типографии «Идел-Пресс». Если эксперимент будет признан удачным, то новая технология будет использована на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания.

Для слепых и слабовидящих людей к единому дню голосования информационные материалы о кандидатах изготовленный с применением крупного шрифта и шрифта Брайля Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Внимание к избирателям с особенными потребностями – часть системной подготовки ЦИК Татарстана»

Для слепых и слабовидящих людей к единому дню голосования информационные материалы о кандидатах изготовленный с применением крупного шрифта и шрифта Брайля. Для инвалидов по зрению избирательные участки снабдят специальными трафаретами для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

«Чтобы обеспечить доступность голосования для слепых и слабовидящих избирателей, мы заранее информируем их о предстоящем голосовании, устанавливаем тактильные указатели на избирательных участках, оснащаем кабинки для голосования лупами и специальными трафаретами для заполнения бюллетеней», – пояснил Андрей Кондратьев.

Трафарет представляет собой плотный конверт с прорезями, куда вставляется бюллетень. Чтобы проголосовать за того или иного кандидата, нужно найти прорезь напротив его фамилии для проставления отметки.

«Внимание к избирателям с особенными потребностями – часть системной подготовки ЦИК Татарстана к единому дню голосования – 2025», – подчеркнул Кондратьев.

Председателям территориальных избирательных комиссий предписано обеспечить все 2752 избирательных участка республики информационными материалами и трафаретами для слепых и слабовидящих избирателей.

Голос каждого татарстанца – право и возможность повлиять на будущее Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инструкция к избирательному бюллетеню – 2025

Голос каждого татарстанца – право и возможность повлиять на будущее Татарстана. Чтобы люди чувствовали себя уверенно на избирательном участке, публикуем подробную инструкцию.

ШАГ 1: УЗНАЕМ, ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Узнайте, где находится ваш избирательный участок. Он будет открыт 14 сентября 2025 года с 7:00 до 20:00.

Если вы не сможете быть на участке по месту прописки, заранее воспользуйтесь услугой «Мобильный избиратель».

Это можно сделать:

Через портал «Госуслуги»;

В любом МФЦ;

Непосредственно в избирательной комиссии.

Важно: Подать заявление нужно до 10 сентября включительно.

ШАГ 2: УЗНАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О КАНДИДАТАХ

Перед выборами ознакомьтесь с программами кандидатов и партий. Это поможет принять взвешенное решение.

Помните: ваш голос – это не формальность, а реальный инструмент влияния на развитие республики.

ШАГ 3: УЗНАЕМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ

Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты.

Обратите внимание на цвет. Бюллетень для выборов Раиса Татарстана – зеленый.

Проверьте наличие уникальной сетки с узором.

Убедитесь, что в правом верхнем углу есть печать участковой комиссии и две подписи ее членов.

Все это – гарантии подлинности.

ШАГ 4: ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЕМ БЮЛЛЕТЕНЬ

В зависимости от округа вам могут выдать несколько бюллетеней. Например, в Мелекесском избирательном округе их может быть три – для выборов Раиса, депутата Госсовета и местного совета.

Возьмите в кабинке для голосования ручку с синими или черными чернилами.

Внимательно прочитайте информацию о кандидатах: их данные в бюллетене расположены в алфавитном порядке.

Поставьте один знак (крестик «Х» или галочку «V») в квадрате напротив имени того кандидата, за которого вы хотите проголосовать.

Постарайтесь не выходить за границы квадрата, чтобы не было ошибок при подсчете.

Если вы ошиблись, обратитесь к члену участковой комиссии – вам обязаны выдать новый. Испорченный бюллетень при этом будет погашен.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).