Как подготовить ребенка к школе: советы главного санитарного врача Татарстана

Для родителей подготовка к школе обычно сводится к форме, рюкзаку и тетрадям. Но забота о здоровье и безопасности детей не менее важна: Роспотребнадзор проверяет все школы Татарстана, а врачи напоминают: без прививок, полноценного сна и правильного питания ребенку будет сложно войти в новый учебный год.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Роспотребнадзор проверяет все школы перед учебным годом

В новом учебном году более полумиллиона школьников Татарстана начнут занятия в 1620 образовательных учреждениях. В первый класс отправятся около 49 тысяч детей. Об этом во время прямого эфира в сообществе Правительства Татарстана во «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

За подготовкой школ к учебному процессу следит Роспотребнадзор. Перед началом учебы специалисты ведомства проводят профилактические проверки: контролируют качество питания, отбирают образцы продукции, оценивают условия обучения, берут пробы воды и оценивают качество освещения.

«Если мы видим необходимость провести ремонт или доукомплектовать кабинеты мебелью, мы выдаем предписание школе. Его срок исполнения – август. В прошлом учебном году ведомство проверило все школы Республики Татарстан, 416 из них получили предписания. На сегодня почти все из них выполнены», – отметила Патяшина.

Главный санитарный врач Татарстана отдельно отметила, что если в школе летом был сделан ремонт, принять детей она сможет только после проверки воздуха на отсутствие вредных веществ.

Родители должны приучать ребенка к правилам личной гигиены – мыть руки между уроками, прикрывать нос и рот при чихании Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«То, что мы не видим массовые страшные инфекции, – эффект вакцинации»

Подготовка к школе включает не только покупку формы, рюкзака и канцелярии – не менее важно позаботиться о здоровье будущего первоклассника. Перед поступлением ребенок должен иметь прививку АКДС от коклюша, дифтерии и столбняка, а также вакцинацию от гепатита B, кори, краснухи, паротита и полиомиелита – это обязательный перечень по национальному календарю прививок.

Марина Патяшина напомнила, что за счет регионального бюджета детям доступна ревакцинация против коклюша, поскольку к шести годам защита от болезни ослабевает.

Дети входят в группу риска по гриппу: болезнь у них протекает тяжелее, а вероятность осложнений выше. Со второй недели сентября, когда школьные коллективы уже сформируются, уровень заболеваемости начнет расти и будет увеличиваться каждую неделю. Поэтому в сентябре-октябре родителям важно успеть привить ребенка от гриппа.

«У родителей есть право не ставить вакцину, но помните: непривитый ребенок, попадая в организованный коллектив, становится уязвим перед инфекциями. Когда в классе возникнет, например, случай кори, детей закроют на карантин на 21 день – это длительный период. Если ваш ребенок не защищен от инфекций, он заболеет и не будет учиться. Нужно очень хорошо подумать перед тем, как отказаться от прививки. То, что мы не видим массовые страшные болезни, – эффект вакцинации», – подчеркнула Марина Патяшина.

Как снизить риск заражения вирусами? В решении этой задачи должны участвовать и школы, и родители.

Школа организует «утренний фильтр» на входе: проводится внешний осмотр и измеряется температура.

Родители должны приучать ребенка к правилам личной гигиены – мыть руки между уроками, прикрывать нос и рот при чихании.

Если ребенок чувствует недомогание, его необходимо оставить дома, а не вести в школу.

Перед поступлением в школу ребенок должен иметь прививку АКДС от коклюша, дифтерии и столбняка, а также вакцинацию от гепатита B, кори, краснухи, паротита и полиомиелита Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перемены нужны для движения

Роспотребнадзор регламентирует и школьное расписание. Согласно санитарному законодательству в первую смену должны обучаться ученики 1-го, 5-го и 9-11-го классов.

«К первоклассникам нужно относиться щадяще. Представьте себе, что ребенка, который днями был в движении в детском саду, усаживают за парту. Ему будет очень сложно, поэтому разработана ступенчатая система обучения. В сентябре-октябре у первоклассника должно быть три урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – четыре урока по 35 минут, а с января по май – четыре урока по 40 минут. Может быть и пять уроков, если один из них – физкультура», – отметила Марина Патяшина.

Школьные перемены, по словам главного санитарного врача, нужны прежде всего для того, чтобы ребенок подвигался. Перерывы должны быть не менее 10 минут, а большая перемена должна длиться 20-30 минут, чтобы ребенок успел покушать.

«В течение дня и недели меняется наша работоспособность. Школьное расписание должно это учитывать. К тому же каждый предмет имеет шкалу трудности. Учителя по своей прихоти не могут поставить пять уроков математики в день – этот вопрос мы тоже контролируем», – сказала руководитель татарстанского Роспотребнадзора.

Согласно санитарному законодательству, в первую смену должны обучаться ученики 1-го, 5-го и 9-11-го классов Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Родители могут прийти в школьную столовую и узнать, что едят их дети

Почти 80% обращений родителей школьников в Управление Роспотребнадзора по РТ связаны со школьным питанием. Марина Патяшина объяснила, что качественное питание включает в себя три показателя:

сбалансированность;

полноценность;

безопасность.

«Родителям нужно понимать, что меню школы согласовано Управлением Роспотребнадзора. Оно соответствует критериям качественного питания. Нет повторяемости блюд – сегодня и завтра детям не дадут одно и то же», – пояснила Марина Патяшина.

Не дадут школьникам и запрещенные продукты: газировку, картофель во фритюре и макароны по-флотски. Почему нельзя подавать последнее? Фарш – хорошая питательная среда для микроорганизмов. Если его передержать в тепле, можно отравиться.

Главный санврач напомнила, что родители всегда могут прийти в школьную столовую и узнать, чем питаются их дети. Взрослые могут посмотреть место для мытья рук – есть ли в раковине горячая вода, мыло и возможность высушить руки. Они могут осмотреть внешний вид работников пищеблока: у них не должно быть длинных ногтей и колец.

«К нам (в Роспотребнадзор, – прим. Т-и) можно обратиться всегда, но лучше сходить в школу и узнать, насколько правдивы жалобы ребенка. Нередко родитель, лично попробовав еду в школьной столовой, убеждается, что с ней все нормально», – отметила главный санитарный врач Татарстана.

«Родителям нужно понимать, что меню школы согласовано Управлением Роспотребнадзора. Оно соответствует критериям качественного питания» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что делать родителям перед новым учебным годом

Марина Патяшина подчеркнула: родители должны обеспечивать продуктивный и качественный процесс обучения своих детей. Она дала советы о том, как этого добиться.

1. Не стоит показывать своего волнения и тем самым вносить тревогу в жизнь ребенка.

2. Нужно обеспечивать ребенку полноценный сон. Дети должны ложиться спать в одно и то же время, а главное – раньше родителей.

«Если взрослым нужно 8 часов сна, то ученикам 1-7 классов требуется спать 10 часов, а школьникам 8-11 классов достаточно 9 часов. Если ребенок недоспит два часа, в течение дня его работоспособность упадет на 40%. Нужно ограничить подвижные активности перед сном. Лучше прогуляйтесь и почитайте книгу. Телефон надо вовсе убирать за два часа до сна», – объяснила Марина Патяшина.

3. Каждый день ребенку нужно от трех часов двигательной активности.

4. Ребенка нужно кормить 5 раз в день. Чтобы у него не развились заболевания ЖКТ, перед школой нужно обязательно есть.

5. Нужно организовать рабочее место – приобрести стол по росту ребенка, лампу и все необходимые принадлежности.