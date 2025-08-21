98% школ Татарстана выполнили предписания Роспотребнадзора перед новым учебным годом

Фото: Роман Баданов \ «Татар-информ»

Практически все школы Татарстана исправили замечания Роспотребнадзора перед новым учебным годом. В прошлом году нарушения нашли в 416 школах – на сегодня выполнено 98% предписаний. Об этом на заседании в Кабинете Министров Республики Татарстан сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Невыполненными остаются предписания в семи школах. Одна из причин – незавершенный ремонт. Надеемся, что все будет завершено до начала учебного года. Осталось еще десять дней», – отметила спикер.