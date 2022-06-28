Как победить рак крови: KazanExpress помогает пополнить регистр доноров костного мозга

Маркетплейс KazanExpress вместе с Приволжским регистром доноров костного мозга запустили благотворительный проект «Похожие люди». На площадке можно бесплатно заказать набор для типирования. Самостоятельно сдав небольшой анализ, не выходя из пункта выдачи, в будущем донор сможет спасти чью-то жизнь.

Фото предоставлено KazanExpress

Проект родился внутри компании: весной сотрудники инициировали донорскую акцию, по ее итогам 104 работника сдали мазок и теперь могут стать донорами. Затем инициативу решили распространить за пределы офиса и склада, используя для этого мощности электронной площадки.

«Мы думали, какую максимальную помощь обществу мы могли бы принести, чтобы выжать все возможное из нашей передовой логистики. Пришла идея, что для современной страны 21 века не солидно иметь плохую статистику выживаемости от лейкоза, хотя "таблетка" уже придумана. Да, она и чуть более сложная, чем лекарство из аптеки. Нужно найти подходящего донора, провести трансплантацию костного мозга», – рассказал «Татар-информу» сооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин.

Фото предоставлено KazanExpress

От страшной болезни никто не застрахован. Семью Линара Хуснуллина она тоже коснулась, его дедушка скончался от рака. А ведь лейкозом, к сожалению, часто болеют и дети.

«Человека, больного раком крови, можно спасти. Но для этого необходимо провести трансплантацию костного мозга. Поделиться им может только человек, но все мы уникальны и подобрать совместимый орган очень трудно. Совпадения 1 к 10 000, то есть чтобы найти подходящего донора необходимо протипировать 10 000 человек», – отметила исполнительный директор Приволжского РДКМ Рушания Гайфуллина.

Заказать набор для типирования очень легко, как и любой другой товар на KazanExpress. Его нужно добавить в корзину и связаться с продавцом через специальную кнопку в приложении. Он выдаст промокод, с которым набор станет бесплатным.

Фото предоставлено KazanExpress

Конверт доставят до любого удобного пункта выдачи за один день. Дальше по приложенной инструкции можно собрать биоматериал с внутренней стороны щеки прямо в примерочной пункта выдачи. Вся процедура займет около пяти минут. После нужно заполнить анкету и отдать образец администратору пункта выдачи. Затем наборы доставят в Приволжский РДКМ.

Рушания Гайфуллина объяснила, что это HLA-типирование – расшифровка генов, отвечающих за совместимость тканей. Образец буккального эпителия возьмут в работу и по образцу рассмотрят гены, ответственные за совместимость тканей. Именно эти расшифрованные гены в виде аббревиатуры из букв и цифр будут использовать в регистре для обнаружения совпадения.

«Если будет совпадение, то потенциального донора повторно спросят о его желании и согласии стать уже реальным донором. После получения согласия донор проходит медицинское обследование. А дальше едет спасать чью-то жизнь в клинику», – объяснила врач.

Фото предоставлено KazanExpress

Сдавать костный мозг безопасно для здоровья, утверждают врачи. Материал забирается двумя способами. Первый – это отбор клеток из периферической крови. Донору за несколько дней до забора делают уколы, чтобы кроветворные клетки попали в кровоток в достаточном количестве. Медики ставят катетеры в обе руки, и кровь прогоняют через сепаратор. Аппарат отбирает «правильные» клетки для донорства. Человек в это время просто лежит в кресле несколько часов и, к примеру, смотрит любимый фильм. Машина считает количество полученных клеток, когда оно становится достаточным, процедура заканчивается.

Второй способ – это непосредственно пункция под наркозом. Это безопасно, быстро и безболезненно, единственный риск – это индивидуальная непереносимость анестезии.

По словам генерального директора KazanExpress, за неделю со старта проекта более 350 людей приняли в нем участие, заказав наборы. Работает проект в 119 городах России — там, где есть пункты выдачи.

«Сотни таких потенциальных доноров, которые прошли типирование, – это какое-то количество спасенных жизней», – отметил Линар Хуснуллин.