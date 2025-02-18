Как передать свои ружья бойцам на СВО, татарстанцы могут узнать на сайте Росгвардии

Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

На официальном сайте Росгвардии жители Татарстана могут узнать информацию о том, как передать ружье на нужды бойцов СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил майор полиции, заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Роствардии по РТ Рамиль Камалиев.

«Для того, чтобы передать свое ружье бойцам, нужно предварительно позвонить в Лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии, после чего договориться о передаче и принести его в отдел. Для казанцев это пункт на улице Лазарева, дом 16. При этом не стоит переживать, если у вас просрочена лицензия, так как в случае передачи оружия на СВО, протокол на владельца не составят», – рассказал Рамиль Камалиев.

Рамиль Камалиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гладкоствольные охотничьи ружья обладают высокой эффективностью против БПЛА соперника. Сдать оружие можно в Лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии, предварительно позвонив и предупредив о своем намерении. Кроме того, можно записаться заранее на сайте, где для этих нужд создан отдельный раздел. Ранее «Татар-информ» рассказывал о деталях прошедшей пресс-конференции, на которой рассказали о передаче оружия на нужды бойцов в зону СВО.

Чтобы получить больше информации об акции «Передай ружье бойцам СВО» и узнать, как стать ее участником, достаточно позвонить по номеру 8(800) 10 16 160.