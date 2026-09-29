«Как одна большая семья»: Ахметов проводил Шайдуллина после 15 лет службы

Депутаты Совета Азнакаевского района на внеочередном заседании сегодня избрали новым главой муниципалитета Айдара Шамсутдинова и приняли отставку Марселя Шайдуллина, возглавлявшего район более 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

Шайдуллин сложил полномочия в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ по Альметьевскому одномандатному округу. Шамсутдинов с 2012 года занимал должность руководителя Исполнительного комитета района. Нового руководителя муниципалитета представил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Подводя итоги работы Шайдуллина, Ахметов отметил, что сейчас Азнакаевский район – один из лидирующих муниципалитетов республики.

«Азнакаевский район живет и работает как одна большая семья. За последние 15 лет в социально-экономическое развитие района было вложено более 100 млрд рублей. Каждый рубль, внесенный в развитие района, – это капитализация территории, работа над ее престижем и благополучием. Сегодня доля Азнакаевского района в валовом региональном продукте республики также составляет 100 млрд рублей», – подчеркнул Марат Ахметов.

Особо заместитель Председателя Госсовета отметил успехи района в сельском хозяйстве.

«Моя судьба была связана с сельским хозяйством. Марсель Зуфарович всегда был внимателен к вопросам АПК. Он работал в этом направлении также в Ютазинском и Альметьевском районах. Азнакаево многие годы было примером, республиканской школой для аграриев в части растениеводства. Даже первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев называл Азнакаевский район «законодателем высокой культуры земледелия». Кроме того, район – один из лидеров по производству молока. За 15 лет производство сельскохозяйственной продукции в Азнакаево увеличилось в два с половиной раза. Эти показатели я расцениваю как результат плодотворной работы, проделанной под руководством Марселя Шайдуллина. Мы не раз встречались с вами по разным поводам, и я хочу отметить, что всегда восхищался тем, как Марсель Зуфарович может работать с людьми», – напомнил Марат Ахметов.

Марат Ахметов вручил Марселю Шайдуллину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Также Шайдуллину присвоено звание «Почетный гражданин города Азнакаево».

«В течение 15 лет мы прекрасно работали, понимая и уважая друг друга, оправдывали доверие руководства республики, принимали участие в федеральных и республиканских программах, национальных проектах. По многим показателям наш район занимает лидирующие позиции, что демонстрирует наше трудолюбие и единство», – подчеркнул Марсель Шайдуллин в ответном слове.

«Сегодня неоднократно отмечено, что за последние годы в районе сделано очень много. Этому способствовали несколько факторов – помощь руководства республики, поддержка нефтяников, мудрое руководство Марселя Зуфаровича, который превратил Азнакаево в «Маленькую Швейцарию». Мы достигли высоких результатов благодаря командной работе. У нас был правильный курс, и нет смысла его менять. Будем еще усерднее работать для достижения поставленных целей. Готов с вами трудиться во благо Азнакаевского района», – отметил новый глава Айдар Шамсутдинов.

«У района есть все, и прежде всего это люди. Надеюсь, Азнакаевский район будет и дальше держать высокую планку, поскольку люди здесь доверяют власти», – заключил Марат Ахметов, поздравляя Айдара Шамсутдинова с избранием.