Айдар Шамсутдинов избран главой Азнакаевского района

Фото: администрация Азнакаевского района

Депутаты Азнакаевского района избрали Айдара Шамсутдинова главой муниципалитета. Решение принято сегодня на заседании районного Совета после ухода с должности Марселя Шайдуллина, избранного депутатом Государственной Думы.

До нового назначения Шамсутдинов почти 14 лет руководил исполнительным комитетом Азнакаевского района. На эту должность он был назначен 14 ноября 2012 года. До перехода в муниципальное управление Шамсутдинов работал в системе здравоохранения: был хирургом, главным врачом Актюбинской районной больницы, а затем в течение десяти лет возглавлял Азнакаевскую центральную районную больницу.

Айдар Шамсутдинов родился 29 октября 1970 года в Муслюмово. В 1994 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Уже в 24 года стал главным врачом Актюбинской районной больницы. В 2009 году получил второе высшее образование в Альметьевском государственном нефтяном институте по специальности «Экономист-менеджер».

За годы работы в исполкоме Шамсутдинов курировал вопросы социально-экономического развития района, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. При этом медицинская тема оставалась в поле его внимания.

Шамсутдинов имеет звание «Заслуженный врач Республики Татарстан», награжден медалью «За доблестный труд», памятной медалью «В память 1000-летия Казани», медалью за участие в подготовке и проведении Универсиады-2013 и другими ведомственными наградами.

Азнакаевский район — один из значимых нефтяных муниципалитетов Татарстана. Его площадь составляет 2,1 тыс. кв. км, здесь проживают около 59 тыс. человек. В состав района входят город Азнакаево и 77 населенных пунктов. Основу экономики составляет промышленность, прежде всего нефтедобыча.

Предыдущий глава района Марсель Шайдуллин покинул должность после избрания депутатом Государственной Думы.