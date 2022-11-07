Как не отравиться газом и помочь пострадавшему: пять правил, которые спасут жизнь

Зимой, когда отопление заработало во всех домах, риск отравиться газом гораздо выше, чем в весенне-летний сезон. С начала года в Татарстане газом отравились уже 32 человека, девять из них погибли. О том, как обезопасить себя и своих близких, – в репортаже «Татар-информа».

Основные источники угарного газа – это неисправные газовые, масляные, дровяные печи и другие газовые приборы Фото: © «Татар-информ»

«Тихий убийца» – именно так называют угарный газ, представляющий смертельную опасность для любого человека, потому что увидеть его или как-либо ощутить нельзя – он не имеет ни запаха, ни цвета.

Причина недомогания всегда неочевидна, ее не всегда удается обнаружить сразу. Почувствовав усталость и головокружение, человек может решить прилечь – это роковая ошибка. Даже если впоследствии он поймет опасность ситуации и необходимость выйти на свежий воздух – будет уже поздно, ведь, как правило, он будет уже не в состоянии что-либо предпринять.

Как напоминают в ГУ МЧС России по РТ, основные источники угарного газа – это неисправные газовые, масляные, дровяные печи и другие газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели машин, которые выпускают выхлопные газы.

Распространяется «тихий убийца» из трещин в печах, из-за забитых дымоходов, отсутствия ветрозащиты в печных трубах или же из-за недостаточной вентиляции – из-за всего этого газ может достигнуть жилых помещений.

При обращении к соответствующим специалистам доверяйте только квалифицированным работникам Фото: © «Татар-информ»

Как не отравиться газом и как помочь при отравлении

Чтобы не стать жертвой отравления угарным газом, достаточно следовать пяти простым правилам:

Ни в коем случае не используйте газовые плиты и нагреватели для обогрева дома или квартиры. Помещение, в котором работает газовый прибор, должно быть хорошо проветриваемым. Не блокируйте систему вентиляции. Регулярно проверяйте все газовые приборы в доме на исправность. При обращении к соответствующим специалистам доверяйте только квалифицированным работникам. Если вы почувствовали запах газа, то срочно перекройте подачу газа, обесточьте жилище, проветрите помещение, выберитесь на свежий воздух и вызовите газовую службу по номеру 104.

Если же кто-то из ваших близких отравился угарным газом – ему можно оказать посильную первую помощь. При сильном отравлении человека нужно срочно вынести на свежий воздух в положении лежа, даже если он может идти самостоятельно.

Если человек потерял сознание – переверните его лицом вниз, чтобы избежать западания языка в глотку. Расстегните ему одежду, чтобы она не мешала глубокому дыханию.

После этого пострадавшего нужно уложить так, чтобы ноги располагались выше головы. Укройте его одеялом, а если он в сознании – дайте выпить топленого молока. Затем сразу же вызывайте скорую помощь.

Головная боль, тошнота, шум в ушах и головокружение, ощущение тяжести и сильная пульсация в висках – это признаки отравления угарным газом Фото: ru.freepik.com

Признаки и последствия отравления угарным газом

Самый первый признак отравления угарным газом – ощущение тяжести и сильная пульсация в висках. Чуть позже к этим симптомам могут присоединиться головная боль, тошнота, шум в ушах и головокружение.

Затем постепенно добавляются вторичные признаки отравления – общая слабость, особенно в ногах, учащенное сердцебиение и одышка.

Последствия отравления угарным газом зависят от его концентрации в воздухе. При попадании с воздухом в кровь он замещает кислород и образует карбоксигемоглобин – прочное соединение гемоглобина с угарным газом, который не дает ему присоединять к себе кислород.

Из-за недостатка кислорода в крови и тканях человек теряет сознание. В этот момент недостаток кислорода начинает сильно сказываться на деятельности мозга и нарушает работу всех жизненных функций организма. В таком состоянии человек может умереть без должной медицинской помощи.

Зимой риск отравления газом увеличивается

Впереди зима, и именно зимние месяцы становятся одними из самых неблагополучных по статистике отравлений угарным газом. Несомненно, это связано с началом бесперебойного отопления в жилых домах, во время которого могут проявиться те или иные нарушения в работе газовой системы.

Согласно статистике, которой поделился Президент РТ Рустам Минниханов в минувшую субботу на традиционном совещании в Доме Правительства республики, в прошлом году в Татарстане произошло 49 отравлений угарным газом, 16 человек погибли, в том числе ребенок.

С началом бесперебойного отопления в жилых домах отмечаются самые неблагополучные месяцы по статистике отравлений угарным газом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За этот год в республике уже зафиксировано 32 отравления газом, в результате которых погибли девять человек, еще 66 пострадали, из них 27 детей.

Один из последних инцидентов произошел 1 ноября в Азнакаево, где угарным газом отравились две женщины и четверо их детей: один из них новорожденный, остальным 2, 4 и 6 лет. Обе семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В связи с этим Президент РТ поручил Минстрою Татарстана, главам городов и районов, а также руководителям предприятий энергетики ЖКХ взять на особый контроль возможные риски и быть готовыми к оперативному реагированию на аварийные ситуации.

Особое внимание, по словам Рустама Минниханова, следует уделить местам проживания многодетных семей, одиноких пожилых людей и социально неблагополучных граждан. Президент подчеркнул необходимость организовать профилактические рейды в жилом фонде, чтобы выявлять и пресекать самовольные врезки в электросети и газовое хозяйство, а также обеспечить исправность вентиляции и оказывать адресную социальную помощь малоимущим слоям населения.