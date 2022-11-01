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Ру Тат
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Происшествия
1 ноября 2022  18:14
Павел Климчак

В Татарстане угарным газом отравились две женщины и четверо детей

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Инцидент произошел сегодня в Азнакаево. Угарным газом отравились две женщины и четверо их детей: один из них новорожденный, остальным по 2, 4 и 6 лет.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, всех пострадавших доставили в больницу с отравлением. Их состояние оценивается как тяжелое.

Прокуратура Азнакаево начала проверку после случившегося.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Отравление угарным газом
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