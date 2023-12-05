Пульмонолог рассказала, какие заболевания вызывает курение электронных сигарет

Татьяна Неешпапа

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Курение модных электронных сигарет наносит огромный вред для здоровья, ничуть не меньший, чем курение обычных сигарет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала врач-пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа.

«Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает третье место по смертности – впереди только сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. ХОБЛ – это хроническое прогрессирующее заболевание, необратимое, которое проявляется очень выраженной одышкой, кашлем. Все это впоследствии сильно нарастает вплоть до того, что человек с ХОБЛ не может выполнить привычное действие без одышки: не может дойти до туалета, надеть на себя одежду. Теперь доказано, что не только обычные сигареты вызывают ХОБЛ, но и электронные сигареты могут влиять на ее появление», – отметила врач.

Также курение вейпов и электронок может привести к развитию бронхиальной астмы, причем в любом возрасте. Также может появиться хронический бронхит, то есть курильщик будет мучиться с постоянным кашлем.

Появилось и новое заболевание – «травма легких, связанная с курением электронных сигарет». Ее симптомы: кашель, выраженная одышка, поражение легочной ткани, также могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом.