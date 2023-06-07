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Руc Тат
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Происшествия 7 июня 2023 09:24

Как минимум 7 жителей Новой Каховки пропали после прорыва ГЭС

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По предварительным данным, семь человек пропали без вести в Новой Каховке после разрушения конструкций ГЭС, сообщает глава Владимир Леонтьев.

«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать, — острова. Около семи человек, о которых мы знаем точно», — рассказал глава.

Напомним, накануне при обстреле была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Сегодня утром стало известно, что уровень воды в затопленной после разрушения ГЭС Новой Каховке начал снижаться.

Вчера из зон подтопления в безопасные районы было перевезено около 500 человек.

#затопление
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