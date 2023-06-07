Как минимум 7 жителей Новой Каховки пропали после прорыва ГЭС

По предварительным данным, семь человек пропали без вести в Новой Каховке после разрушения конструкций ГЭС, сообщает глава Владимир Леонтьев.

«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать, — острова. Около семи человек, о которых мы знаем точно», — рассказал глава.

Напомним, накануне при обстреле была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Сегодня утром стало известно, что уровень воды в затопленной после разрушения ГЭС Новой Каховке начал снижаться.

Вчера из зон подтопления в безопасные районы было перевезено около 500 человек.