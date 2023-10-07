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Как минимум 100 человек погибли в результате обстрелов в Израиле
По меньшей мере 100 человек погибли в результате обстрелов в Израиле, сообщает РИА Новости.
Еще около 900 человек получили различные травмы.
Напомним, сегодня ХАМАС нанес массированные ракетные удары из сектора Газа, по территории Израиля, после чего туда проникли боевики и начались боестолкновения. Палестинские группировки заявили, что выпустили 5 тыс. ракет, израильские силовики заявили о 2 тыс. единиц.
В Израиле было объявлено чрезвычайное положение и мобилизация резервистов.
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