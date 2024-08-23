«Как Киркоров, но поменьше»: Алексей Чумаков выступил на вечере джаза в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Заключительный концерт фестиваля импровизационной музыки «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» прошел вчера, 22 августа, на Пушечном дворе Казанского кремля. Героем джазовой программы стал эстрадный певец Алексей Чумаков и его команда.

Вот уже восемнадцать лет к нам приезжают самые лучшие музыканты отечественной имправизационной сцены, напомнила зрителям президент фестиваля Ольга Скепнер. В начале месяца гостей радовал трехчасовой программой трубач Вадим Эйленкриг, а в этот кульминационный для фестиваля вечер заглянул Алексей Чумаков.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

«Я автор этого фестиваля, и вся программа рождается у меня из души и сердца – никак иначе. Я показываю нашим зрителям только ту музыку, которую очень люблю сама», – объясняет Скепнер выбор артиста.

Выступление Чумакова сложно было назвать джазом. С первых слов он предупредил сам – классического джаза не будет. Его не было, но были экспромты. Так, например, в исполнении Алексея прозвучали «Арабская ночь» из диснеевского «Аладдина» и «Ау» Александра Розенбаума. Часовая программа была наполнена любовной лирикой, юмором и танцами.

«Я как Киркоров, но чуть-чуть поменьше. Сантиметров на семь», – шутил Чумаков.

Алексей Чумаков: «Я как Киркоров, но поменьше». Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В это трудно не поверить. Если вы заглядывали на kassir.ru, вас бы встретили билеты по цене от приемлимых 3500 до сказочных 10500. Тем не менее, гигантские очереди выстроились перед пушечным двором, и конец ее достигал здания присутственных мест. Толпы людей не расходились, даже когда все гости заняли свои места.

«С каждым годом наш фестиваль становится популярнее. На сегодняшний день он входит в пятерку лучших джазовых фестивалей России. Я горжусь этим», – поделилась Скепнер.

По ее словам, за прошедшие два месяца фестиваль посетили около 6,5 тысяч человек. Аншлаг на выступлении Чумакова вполне мог докинуть в эту копилку еще тысячу по самым грубым подсчетам.

В течение всего выступления количество зрителей не уменьшалось Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

По словам организаторов, в числе слушателей можно было найти представителей Минкульта РТ, мэра Казани Ильсура Метшина, премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и Искандера Минниханова.

«Мы расширяемся. С каждым годом к нам приходят новые партнеры, и стратегические в том числе», – добавила Скепнер.

Два партера разделял забор Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Лайнап артистов в этом году составляют лучшие из лучших. На сцене совершеннолетнего фестиваля выступили Мариам Мерабова, джазовая группа Miraif, квартет Алины Ростоцкой, Олег Аккуратов и Алексей Архиповский, Этери Бериашвили, Андрей Руденко с юбилейным концертом и сама Ольга Скепнер.