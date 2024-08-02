«Эйленкриг и его команда»: в Казани прошел пятый концерт фестиваля джаза

Фото представлено оргкомитетом фестиваля

В Пушечном дворе Казанского Кремля прошел уже пятый концерт XVIII фестиваля импровизационной музыки «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер».

В этом году фестиваль празднует свое «совершеннолетие». Текущую программу составили из самых знаковых артистов, выступавших на площадке в предыдущие годы.

«Программа в этом году составлена из хедлайнеров предыдущих лет», — объяснила президент и автор фестиваля Ольга Скепнер.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В этот четверг гостей удивлял трубач, заслуженный артист РТ Вадим Эйленкриг. Eilenkrig Crew — один из главных проектов музыканта. В первый августовский вечер года группа выступила основным составом: Дмитрий Илугдин (клавиши), Александр Родовский (гитара), Виталий Эпов (барабаны), Армен Мкртычян (бас) и сам Вадим Эйленкриг (труба).

Для того чтобы получился хороший фестиваль, нужны три составляющие: правильный лайнап артистов, хорошая публика и энтузиаст, который все это на себе вытянет. В этом фестивале все сложилось, считает Эйленкриг. В Казани прекрасная джазовая публика и невероятный список музыкантов, а Ольга Скепнер руководит этим музыкальным событием уже второй десяток лет.

«Если никто не напишет для меня музыку, кто еще ее напишет?» — рассказал в интервью музыкант.

Фото представлено оргкомитетом фестиваля

Музыку для выступлений коллектив пишет сам, или же исполняет то, что написано специально для них. Так, например, одну из композиций Александры Пахмутовой «Нежность» музыканты исполняют в джазовой манере. Когда сама 94-летняя пианистка услышала необычную интерпретацию полувекового произведения, то сама села за рояль.

«Тогда она сказала, что эта музыка как будто написана специально для нас. Мы как будто опускаем — она написана для нас», — шутит Эйленкриг.

Фото представлено оргкомитетом фестиваля

Некоторые из своих композиций Эйленкриг написал, вдохновляясь своими детьми. Так появились «Прогулка Илая» и «Колыбельная для Леи». Близнецам пять лет, однако отдавать их в музыкальную школу трубач не спешит.

В свое время он сам «учился на подзатыльниках», но с таким походом музыку не напишешь — играть на инструменте – все равно что признаваться в любви, считает Эйленкриг. Тема семьи была раскрыта полностью — коллектив также исполнил композицию «Моей счастливой семейной жизни».

«Это абсолютно эксклюзивная программа, в которой нет ничего вторичного», — подчеркнул музыкант.

Фото представлено оргкомитетом фестиваля

На сцене также прозвучали «Блюз для друзей», которую написал пианист Дмитрий Илугдин, «Обливион», которая создавалась для группы «А-Студио», и другие.

Фото представлено оргкомитетом фестиваля

XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки проходит в Пушечном дворе Казанского Кремля каждый четверг до 22 августа. На сцене в этом году уже выступили Мариам Мерабова, джазовая группа Miraif, квартет Алины Ростоцкой, Олег Аккуратов и Алексей Архиповский. В оставшиеся три дня фестиваля зрителей порадуют Этери Бериашвили, Ольга Скепнер, Андрей Руденко с юбилейным концертом и Алексей Чумаков.