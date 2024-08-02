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«Эйленкриг и его команда»: в Казани прошел пятый концерт фестиваля джаза
В Пушечном дворе Казанского Кремля прошел уже пятый концерт XVIII фестиваля импровизационной музыки «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер».
В этом году фестиваль празднует свое «совершеннолетие». Текущую программу составили из самых знаковых артистов, выступавших на площадке в предыдущие годы.
«Программа в этом году составлена из хедлайнеров предыдущих лет», — объяснила президент и автор фестиваля Ольга Скепнер.
В этот четверг гостей удивлял трубач, заслуженный артист РТ Вадим Эйленкриг. Eilenkrig Crew — один из главных проектов музыканта. В первый августовский вечер года группа выступила основным составом: Дмитрий Илугдин (клавиши), Александр Родовский (гитара), Виталий Эпов (барабаны), Армен Мкртычян (бас) и сам Вадим Эйленкриг (труба).
Для того чтобы получился хороший фестиваль, нужны три составляющие: правильный лайнап артистов, хорошая публика и энтузиаст, который все это на себе вытянет. В этом фестивале все сложилось, считает Эйленкриг. В Казани прекрасная джазовая публика и невероятный список музыкантов, а Ольга Скепнер руководит этим музыкальным событием уже второй десяток лет.
«Если никто не напишет для меня музыку, кто еще ее напишет?» — рассказал в интервью музыкант.
Музыку для выступлений коллектив пишет сам, или же исполняет то, что написано специально для них. Так, например, одну из композиций Александры Пахмутовой «Нежность» музыканты исполняют в джазовой манере. Когда сама 94-летняя пианистка услышала необычную интерпретацию полувекового произведения, то сама села за рояль.
«Тогда она сказала, что эта музыка как будто написана специально для нас. Мы как будто опускаем — она написана для нас», — шутит Эйленкриг.
Некоторые из своих композиций Эйленкриг написал, вдохновляясь своими детьми. Так появились «Прогулка Илая» и «Колыбельная для Леи». Близнецам пять лет, однако отдавать их в музыкальную школу трубач не спешит.
В свое время он сам «учился на подзатыльниках», но с таким походом музыку не напишешь — играть на инструменте – все равно что признаваться в любви, считает Эйленкриг. Тема семьи была раскрыта полностью — коллектив также исполнил композицию «Моей счастливой семейной жизни».
«Это абсолютно эксклюзивная программа, в которой нет ничего вторичного», — подчеркнул музыкант.
На сцене также прозвучали «Блюз для друзей», которую написал пианист Дмитрий Илугдин, «Обливион», которая создавалась для группы «А-Студио», и другие.
XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки проходит в Пушечном дворе Казанского Кремля каждый четверг до 22 августа. На сцене в этом году уже выступили Мариам Мерабова, джазовая группа Miraif, квартет Алины Ростоцкой, Олег Аккуратов и Алексей Архиповский. В оставшиеся три дня фестиваля зрителей порадуют Этери Бериашвили, Ольга Скепнер, Андрей Руденко с юбилейным концертом и Алексей Чумаков.
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