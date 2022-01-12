Оперштаб РТ об «омикроне»: заболеваемость вырастет, нейроковид настигнет переболевших

В Татарстане готовятся к новой волне коронавируса и приходу омикрон-штамма. Предыдущие волны Covid-19 доказали, что вирус наносит сильнейший удар по мозгу человека, нарушается память, повышается тревожность. Чем страшен нейроковид и спасет ли вакцинация от нового штамма и тяжелых последствий, обсудили в прямом эфире оперативного штаба РТ.

Татарстан готовится к серьезному увеличению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией из-за наступающего омикрон-штамма

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Наступающий «омикрон» увеличит заболеваемость в четыре раза

Татарстан готовится к серьезному увеличению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией из-за наступающего омикрон-штамма.

«Мы вакцинировались для того, чтобы коронавирусная инфекция не затрагивала нас с вами в тяжелых исходах, чтобы мы их не имели. На сегодняшний день большое количество жителей Татарстана приняли решение о вакцинации. Вместе с тем достичь коллективного иммунитета фантастического мы пока не можем. Кроме того, пока ждем практически четырехкратного увеличения, связанного с тем, что “омикрон” заходит в регионы Российской Федерации. В Татарстане на данный момент случаев нет», – отметила в прямом эфире заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Гость эфира – заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов добавил, что, по данным зарубежных коллег, «омикрон» серьезно бьет по детям – уже сейчас среди детей видят случаи нейроковида, у них возникают обмороки, тревога, головная боль. А с «омикроном» число детей с такими осложнениями будет только увеличиваться, уверен врач.

Профессор подчеркнул, что приход «омикрона» в республику всего лишь дело времени.

Эдуард Якупов: «Уже сейчас среди детей видят случаи нейроковида, у них возникают обмороки, тревога, головная боль. А с “омикроном” число детей с такими осложнениями будет только увеличиваться» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Я слежу за новостями Всемирной организации здравоохранения. “Омикрон” накрывает Западную Европу, говорится о том, что уже вскоре, буквально через два месяца переболеет половина Западной Европы. Я никого не пугаю. Это реальность», – отметил невролог.

Как Covid-19 нарушает работу мозга?

Коронавирус повреждает разные отделы головного мозга человека. После перенесенного заболевания жители жалуются на головную боль, нарушение памяти. Есть те, кто впадает в депрессию и встречается с паническими атаками.

«Термин “нейроковид” уже вошел в практику работы не только неврологов, но даже любой обыватель слышал о том, что после ковида происходят не только тяжелые осложнения – инсульт, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, но и депрессия, тревога, учащение панических атак, нарушение сна, когнитивные расстройства, то есть расстройства памяти, снижение работоспособности и внимания», – отметил спикер.

«После ковида происходят не только тяжелые осложнения – инсульт, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, но и депрессия, тревога, учащение панических атак, нарушение сна» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татарстанцы сталкиваются с тем, что в течение длительного времени после перенесенного коронавируса не могут работать как прежде, память снижается.

«Вирус ковида повреждает структуру головного мозга и разных его отделов, которые отвечают за сон, наше настроение, за уровень нашей тревоги», – объяснил Эдуард Якупов.

Колоссальное количество жителей обращаются к неврологам после Covid-19

За эти два года я вижу колоссальное количество людей, которые обращаются с различными проблемами.

«Мы видим, что после ковида лавинообразно увеличилось количество людей, которые жалуются не только на панические атаки, тревогу, нарушение сна, но и на головные боли», – отметил врач.

Из-за Covid-19 у татарстанцев учащались мигрени. При частых головных болях нужно обратиться к опытному специалисту, не стоит заниматься самолечением.

Не менее частой проблемой являются панические атаки – это вершина айсберга тревожных расстройств. Невролог объяснил, что при атаках остро возникают страх и ужас, чаще всего страх смерти, одышка, нехватка воздуха, с которыми человек справиться не может на протяжении долгого времени.

«После ковида лавинообразно увеличилось количество людей, которые жалуются не только на панические атаки, тревогу, нарушение сна, но и на головные боли» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«За эти два года я вижу колоссальное количество людей, которые стали приходить в клинику. Выросло в разы количество людей с тревогой, паническими атаками, ухудшением памяти», – отметил он.

Якупов привел данные ученых из США о том, что 45% людей, перенесших Covid-19, имеют когнитивные нарушения, беспокойный сон и тревожные расстройства.

«Британцы говорят о 38-40%. Немецкие коллеги говорят о почти 50%, которые имеют симптомы нейроковида», – добавил он.

Еще одно трехнедельное исследование американцы построили на анализе полумиллиона жителей, переболевших коронавирусом. По словам профессора, это очень объемная выборка. По итогам анализа, 49% страдают от угнетения когнитивных функций. И это огромный процент, констатировал врач.

«Ковидный хвост» может тянуться до года, все это время будет страдать мозг. Избавиться от неприятных последствий поможет только врач.

Болезнь Альцгеймера из-за Covid-19

«Сделано предположение, что ковид начинает усугублять нейродегенеративные процессы в мозге человека, то есть те самые процессы, которые ведут к болезни Альцгеймера» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У французских коллег я обнаружил любопытную публикацию. Сделано предположение, что ковид начинает усугублять нейродегенеративные процессы в мозге человека, то есть те самые процессы, которые ведут к болезни Альцгеймера», – отметил доктор медицинских наук.

Однако два года – слишком маленький период, чтобы говорить об этом с полной уверенностью. Научное сообщество пока не готово со стопроцентной уверенностью утверждать это, но гипотеза есть, подчеркнул Эдуард Якупов.

Ученые точно смогут установить, влияет ли нейроковид на развитие деменций через несколько лет.

Вакцинация поможет?

Лейла Фазлеева призвала жителей привиться повторно, напомнив, что профилактика омикрон-штамма не отличается от всех предыдущих: масочный режим, входные фильтры и, конечно, вакцинация в первый или второй раз.

«Профилактика омикрон-штамма не отличается от всех предыдущих: масочный режим, входные фильтры и, конечно, вакцинация в первый или второй раз» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Вопрос, часто поступающий в рамках штаба: зачем мы вакцинировались, если болезнь приходит? Однозначно все сегодняшние выводы в любых территориях мира говорят о том, что если население вакцинировано необходимым объемом и сформировался коллективный иммунитет, то да, заболевание есть, но переносят его намного легче и без последствий», – отметила вице-премьер.

Благодаря вакцинации такого тяжелого последствия, как нейроковид, можно будет избежать.