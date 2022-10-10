Как избавиться от тревоги: молодежь Татарстана может попасть к психологу бесплатно

Во Всемирный день психического здоровья Министерство молодежи Татарстана рассказало, как молодые люди могут получить бесплатную и анонимную помощь психологов.

«Тревожный фон, к сожалению, в последние годы возрос. Помощь наших психологических центров является важным механизмом повышения устойчивости эмоционального состояния нашего населения», – заметил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Молодые люди от 14 до 35 лет могут прийти на бесплатную консультацию в один из центров «Доверие», записаться можно через группу ВКонтакте. Через группу в соцсети можно и пообщаться со специалистом онлайн. В случае необходимости, он назначит личную встречу.

Всего в РТ работает 15 обновленных центров психологической помощи, расположенные в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Лениногорске и Чистополе. Например, в центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» на Кулахметова, 21 в столице республики совсем недавно провели реновацию по республиканской программе. Здесь свежий ремонт, есть кабинет для групповых и личных консультаций, и даже специальная сенсорная комната, где помогают бороться с сильной тревогой.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

«На следующий год еще 12 объектов попадут в республиканскую программу», – добавил министр.

«Татар-информ» рассказывал, что в прошлом году было порядка 32 тысяч обращений, уже за девять месяцев 2022 году за консультацией уже обратились более 30 тысяч человек.

В Татарстане в связи с этим открыли единый молодежный телефон доверия – 8-800-555-22-20, по этому номеру татарстанцы в возрасте от 14 до 35 лет смогут получить помощь психологов. Работает и единый детский телефон доверия 8-800-2000-122 и 8-843-571-3-571.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Директор Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» в Казани Елена Овчинникова рассказала, что по обращениям лидируют детско-родительские проблемы: родители не довольны поведением подростка, а дети наоборот говорят об излишней требовательности мам и пап – отсюда непонимание.

«На втором месте особенно сейчас – высокая тревожность у населения, страх за будущее, специалисты помогают простраивать какие-то смыслы жизни. На третьем месте, если выделять по каким вопросам поступают обращения граждан, это коммуникация, межличностное общение, на работе, на учебе», – отметила директор.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Тимур Сулейманов напомнил, что в связи с мобилизацией, телефон доверия всероссийской акции #МыВместе начал работать для семей резервантов по номеру 8-800-200-34-11. Однако министр отметил, что помощь близким мобилизованным окажут по любому из вышеперечисленных телефонов. В центрах «Доверие» готовы принять таких жителей и на очной консультации.

«На республиканском уровне сейчас обсуждается вопрос, чтобы сделать еще один номер телефона по вопросам, который непосредственно касаются мобилизованных. Но пока по этим трем действующим телефонам окажут всю необходимую помощь», – рассказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Елена Овчинникова рассказала, что близкие призванных на службу татарстанцев чаще всего говорят о том, что в один миг у них рухнули все планы на будущее, появилась тревога за родных, которых мобилизовали. Психологи помогают им справляться с этими состояниями.