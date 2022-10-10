В Татарстане начала работать горячая линия психологической помощи для молодежи

В Татарстане наблюдается рост обращений за психологической помощью. Если в прошлом году было порядка 32 тысяч обращений, то за девять месяцев 2022 году за консультацией уже обратились более 30 тысяч человек. Об этом в центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» рассказал министр молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Во Всемирный день оказания психологической помощи мы рады анонсировать, что у нас в Татарстане появился единый молодежный телефон доверия», – отметил министр.

По номеру телефона 8-800-555-22-20 татарстанцы в возрасте от 14 до 35 лет смогут получить необходимую поддержку и помощь от профессиональных психологов.

Минмолодежи РТ проводит необходимое обучение специалистов.

Тимур Сулейманов подчеркнул, что запросы у молодежи и детей разные. Напомним, детский телефон поддержки 88002000122 и 88435713571.