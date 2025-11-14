«Как глоток свежего воздуха»: бойцы СВО встретились с ребятами из Лениногорского детдома

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Педагоги и воспитанники Лениногорского детского дома провели теплую и долгожданную встречу с гостями из Альметьевска. К ребятам приехали десантники, волонтеры штаба «Для СВОих», представители «Боевого братства» и Совета ветеранов.

Они обменялись с детьми историями о своей жизни и службе, а ребята подготовили для гостей небольшую экскурсию и концерт.

Командир медицинского взвода рассказал подросткам о своей работе в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, как стремительно меняется медицинская помощь на передовой.

«За вот эти вот четыре года медицина продвинулась вперед, мы все учимся, как противник у нас, так и мы у него», – рассказал участник СВО.

Он отметил, что бойцы приехали в Лениногорск неспроста: для них было важно увидеть место, где вырос их сослуживец. Сейчас он находится в зоне боевых действий, а его супруга Наталья поделилась, какое значение имеет детский дом для ее мужа.

«Он сюда приходит как в свой родной дом, у нас очень теплые отношения. Рушана Рашидовна ему как мама. И ребята очень хотели побывать здесь и посмотреть, где рос и воспитывался их сослуживец», – поделилась Наталья.

Военнослужащий с позывным Вейдер рассказал детям, почему подобные встречи многое значат для бойцов.

«Пусть это и кажется простыми словами, но именно от них сегодня во многом зависит будущее страны – от того, как они думают, как смотрят на мир. Нам хочется быть примером, помнить, ради кого мы и наши товарищи выполняем свой долг… Кто-то рискует жизнью, кто-то, увы, не вернется домой. А то, что мы увидели здесь, невозможно передать словами: впечатления, эмоции – действительно будто вдохнули свежий воздух», – сказал он.

В ответ ребята провели экскурсию по своему дому. Особое внимание привлекла биолаборатория, где воспитанники занимаются исследовательскими проектами.

«Эта теплица позволяет нам выращивать растения круглый год благодаря зимним лампам и системе автополива», – поделился один из воспитанников.

Гости привезли детям памятные подарки. Завершилась встреча теплым общением и концертом. У воспитанников, живущих без попечения родителей, остались фото, гостинцы и, главное, чувство, что рядом есть те, кто всегда готов их защитить.

