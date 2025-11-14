Медики Альметьевска отправили очередную помощь бойцам СВО
Сотрудники Альметьевской центральной районной больницы собрали и отправили очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
В посылки включили теплую одежду, продукты длительного хранения и предметы первой необходимости.
Как уточнили в администрации района, сбор организовали по инициативе руководства Центральной районной больницы и профсоюзного комитета учреждения.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.