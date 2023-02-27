Как быть, если из крана идет грязная вода: Роспотребнадзор ответил на вопросы жителей РТ

Сегодня в приемной Президента Российской Федерации в Татарстане прошла прямая линия по вопросам качества питьевой воды.

На вопросы татарстанцев ответил главный специалист-эксперт по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Татарстану Ильдар Миннуллин.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»



Чаще всего татарстанцы обращаются в Роспотребнадзор, если увидели в воде, к примеру, какие-то примеси. Ильдар Миннуллин рассказал, что в целом для республики характерна общая жесткость воды. Это можно заметить, если в чайнике скапливается налет или есть осадок. Бывают обращения по высокому содержанию железа. Его сразу видно – оно придает воде бурый оттенок.

«Проверки идут. Мы делаем лабораторные исследования воды. При выявлении нестандартных проб по тем или иным показателям, даем при плановой проверке – предписание, при жалобе или обращении – предостережение. Юридические лица, которые занимаются водоснабжением, проводят мероприятия, направленные на доведение качества воды до эпидемиологических требований и сообщают нам о том, что они сделали», – рассказал «Татар-информу» Ильдар Миннуллин.

Обратиться с проблемой качества питьевой воды можно как на прямую линию Роспотребнадзора, так и написав заявление в ведомство. Кроме того, можно оставить заявку в интернет-приемной на сайте.

Но надо иметь в виду, что коммунальные компании вопрос с качеством воды из крана быстро не решат.

«Сегодня мы пожаловались, а уже завтра вода стала качественной – так не может быть. Для решения этой проблемы требуется время. Должны быть разработаны мероприятия, обеспечено финансирование», – рассказал Миннуллин.

Фото: Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

На итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по республике главный санитарный врач РТ Марина Патяшина рассказала, что всего за прошлый год 9,5 тысячи жителей РТ начали получать более качественную питьевую воду.

«Требует внимания обеспечение качественной питьевой водой жилых комплексов вокруг Казани. Качество воды продолжает волновать жителей ЖК “Новые Салмычи” Пестречинского района и населенных пунктов Песчаные Ковали, Столбище, Габишево Лаишевского района. Там этот вопрос окончательно не решился», – отметила она.

По словам Патяшиной, ЖК «Лесной городок» наконец-то подключили к городским сетям с качественной водой, но жалобы от жильцов на грязную воду в кране продолжают поступать. Так происходит из-за ненадлежащего содержания сетей внутри поселка. Вопрос, кто ответственен за трубы, решается в суде.