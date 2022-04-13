«Как будто сам совершил нарушение»: Магдеев отчитал депутатов Челнов, скрывших доходы

Разработку генплана Набережных Челнов, вопросы благоустройства, жилищного и дорожного строительства обсудили сегодня депутаты Автограда. Однако наибольший резонанс вызвало обсуждение деклараций ряда депутатов, которые забыли указать свои доходы. Комментируя этот факт, мэр города Наиль Магдеев не стеснялся в выражениях.

Заместитель мэра Набережных Челнов Ирина Сагидуллина перечислила имена депутатов, неверно отчитавшихся в налоговых декларациях Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны, nabchelny.ru

Депутаты забыли указать банковские счета и доходы от коммерческих фирм

Информацию о депутатах, неверно подавших декларацию о доходах, накануне раскрыл главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Проверка о доходах за 2020 год проводилась на основании представления прокуратуры города и по распоряжению Президента РТ.

Заместитель мэра Набережных Челнов Ирина Сагидуллина перечислила имена депутатов, неверно отчитавшихся в налоговых декларациях, отметив, что были выявлены несущественные нарушения антикоррупционного законодательства.

Нарушения в налоговой отчетности за 2020 год допущены руководителем пресс-службы КАМАЗа Олегом Афанасьевым, директором филиала АО «Татэнерго» — Нижнекамской ГЭС Илдусом Муллагалиевым, директором литейного завода КАМАЗа Эдуардом Панфиловым, коммерческим директором КБК имени Титова Евгением Залогиным и генеральным директором ООО «Челныводоканал» Владиславом Гавриловым.

«Глава пресс-службы „КАМАЗа“ Олег Афанасьев не указал доходы от ООО „Активы“ и ООО „Спецмедиаинформ Центр“, два банковских счета с нулевыми остатками, в справке супруги не указал доход от предпринимательской деятельности, не указал один банковский счет, а также некорректный остаток на счете (вместо 13 тыс. указал 36 тыс. рублей)», — доложила спикер.

По словам Загидуллиной, директор филиала АО «Татэнерго» — Нижнекамская ГЭС» Илдус Муллагалиев не указал счета в банках, в справке супруги — доход от продажи квартиры и автомобиля, счета в четырех банках, в справке несовершеннолетнего ребенка — банковский счет с остатком 2462 рубля.

Директор литейного завода КАМАЗа Эдуард Панфилов неверно указал доход от ОАО «КАМАЗ-Металлургия» и от ценных бумаг, не указал два банковских счета, автомобиль ВАЗ 1994 года выпуска, который был продан, но не снят с регистрационного учета. В справке супруги забыл указать доход от операций с ценными бумагами, счета в банках, долю участия в коммерческой организации.

Генеральный директор ООО «Челныводоканал» Владислав Гаврилов также забыл указать в декларации доход от продажи автомобиля и три банковских счета с нулевыми остатками. Кроме того, в декларации гендиректора указан некорректный остаток на банковском счете, в справке супруги нет одного банковского счета с нулевым остатком, указан неверный доход от вкладов в банках, вместо 171 рубля указал 651 рубль.

Коммерческий директор КБК имени Титова Евгений Залогин не указал доход, полученный от страховой компании «Чулпан-Жизнь», в справке о доходах супруги утаил три банковских счета с нулевым остатком.

«Странно было читать это представление и стыдно за вас, коллеги»

Мэр Челнов Наиль Магдеев подверг критике неумение депутатов правильно заполнять документы. «У нас коллеги необучаемые, что ли? — обратился градоначальник к Загидуллиной. — Писать не умеют? Как их на работе держит руководство предприятий, если они писать не умеют?»

Наиль Магдеев поставил задачу больше обучать депутатов горсовета, чтобы ошибки при заполнении деклараций не повторялись вновь Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны, nabchelny.ru

Глава города подчеркнул, что руководители коллективов должен быть грамотными людьми «с высшим образованием и определенным интеллектом».

«Друзья мои, ну, вы должны быть примером! Вы же депутаты городского совета. Никаких оправданий быть не может. Никому из нас! Все мы знали, куда шли, что придется отчитываться по доходам и расходам. Мы публичные люди — нас всего 45 человек на 532 тысячи населения. Все шли добровольно! Вели активную выборную кампанию», — заметил мэр.

Наиль Магдеев поставил задачу больше обучать депутатов горсовета, чтобы ошибки при заполнении деклараций не повторялись вновь.

«Это не красит ни горсовет, ни вас, Ирина Алексеевна, как заместителя мэра. Понятно, вы не можете быть нянькой. Значит, нужно больше обучать, показывать, как нужно отчитываться, — обратился мэр к своему заму. — Тем более многие депутаты работают не первый созыв. Странно было читать это представление [надзорного органа] и стыдно за вас, коллеги. И перед республикой, и перед городом. Как будто я сам совершил нарушение. Это для всех должно быть уроком. Не важно, в 1994 году продали ли автомобиль, проверьте, сделайте запрос. Это делается просто! В ГИБДД запрашиваешь документы, в налоговую инспекцию, в банк. Таков порядок, я же тоже составляю декларацию, запрашиваю документы по всем банкам, какие у меня счета и суммы, чтобы потом не краснеть перед избирателями, перед вами. Поэтому стыд и позор! Закон для всех один. К тому же антикоррупционные законы ужесточаются, и они будут ужесточаться. Не упрощайте того, что произошло».

По регламенту депутатский корпус проголосовал по каждому из нарушителей персонально. Всем пятерым депутатам вынесены предупреждения. «Без обид! Сделаем соответствующие выводы», — заключил Наиль Магдеев.

«Инициатива наказуема. Как основной работодатель, я все эти поручения вам дам!»

Также на заседании горсовета Набережных Челнов сегодня был переизбран руководитель исполкома. Депутаты XIV созыва единогласно избрали на эту должность Фарида Салахова, который уже в течение двух лет возглавляет исполком после перехода Рината Абдуллина на работу в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Конкуренцию Салахову составил гендиректор «Горзеленхоза» Азамат Вильданов.

На должность руководителя исполкома был переизбран Фарид Салахов Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны, nabchelny.ru

Председатель постоянной комиссии по регламенту, правопорядку и вопросам обеспечения безопасности населения, член конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя исполкома Евгений Архипов сообщил, что в соответствии с решением горсовета от 25 февраля 2022 года конкурс был проведен 23 марта.

В состав конкурсной комиссии для отбора кандидатов от депутатского корпуса вошли Венера Туктарова, Евгений Архипов и Альберт Петров. Половину состава комиссии назначил Президент РТ Рустам Минниханов, при участии которого прошло заседание. В их число вошли депутат Госсовета Светлана Захарова, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Фанис Нуреев.

Стаж управленческой деятельности и муниципальной службы Азамата Вильданова составляет более девяти лет. Он первым выступил перед депутатами Челнов. В своей речи он обратил внимание на необходимость благоустройства города, развития города в качестве автомобильной столицы России, повышения уровня жизни челнинцев и удержания молодежи в городе, а для этого необходимо усилить среднее и среднее специальное образование, развивать массовый детский спорт. Также спикер завил о необходимости совершить модернизацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, а ключом к решению этой проблемы может стать привлечение частных инвестиций.

Фарид Салахов в начале выступления поблагодарил депутатский корпус за оказанное ранее доверие, а также подвел итоги своей работы на посту руководителя исполкома в течение двух лет. По его словам, за непростые 2020 и 2021 годы объем производства промышленной продукции вырос на 22%, достигнув 579,3 млрд рублей, а основные показатели экономики города вышли на допандемийный уровень. Своими основными задачами Салахов назвал работу над улучшением делового климата, стимулированием развития конкуренции и формированием условий для привлечения инвесторов. Среди задач Фарид Салахов обозначил необходимость развития ТОСЭР, промпарков, продолжение участия в республиканских и федеральных программах.

«Считаю основными направлениями развития экономики в 2022-2025 годах выполнение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города в период до 2030 года, а также активное участие в национальных проектах, в федеральных и республиканских программах. Необходимо продолжить привлечение предпринимателей с новыми инвестиционными проектами на территорию опережающего социально-экономического развития, продолжить сотрудничество с федеральными фондами поддержки бизнеса. Я осознаю всю ответственность, которая ложится на мои плечи. Постараюсь оправдать доверие депутатов и жителей», — резюмировал Салахов.

Магдеев пожелал успехов вновь избранному руководителю исполкома. «Давайте поздравим Фарида Шавкатовича с назначением и пожелаем успехов. Вы, я знаю, человек высокоорганизованный. Все, что сами наметили, сами и сделаете», — прокомментировал итоги выборов мэр города Наиль Магдеев.

Обращаясь к Вильданову, градоначальник сказал: «Как говорят, инициатива наказуема. Я, как основной работодатель, все эти поручения вам дам! Безусловно, у вас все получится. И на той должности, на которой вы работаете».

Фарид Салахов родился в Буинске. Окончил Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. С апреля по декабрь 2017 года работал главным инженером МУП «Предприятие автодорог». С 2017 по 2020 год — директор МУП «Предприятие автодорог». С марта 2020 года возглавил исполком Набережных Челнов.

В Год цифровизации челнинские подъезды оборудуют IT-панелями за 200 млн рублей

Перед голосованием оба кандидата ответили на вопросы депутатов. От парламентариев звучали вопросы по благоустройству, жилищному и дорожному строительству, озеленению и безопасности города. Отвечая на вопрос по видеокамерам, Фарид Салахов сообщил, что в течение 2022 и 2023 годов будет установлено 8,5 тыс. видеодомофонов, подключенных к сервису «Безопасный город». При этом каждый домофон имеет возможность подключения шести камер, то есть за безопасностью жителей смогут следить порядка 51 тыс. камер.

В 2022 году в Набережных Челнах планируют установить 3,5 тыс. «умных» домофонов Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны, nabchelny.ru

Задачами на ближайшее время являются создание доступа на ЕДДС города, расширение изготовления ключей для населения, доведение уровня установки панелей до 500 в месяц. В апреле установлены 240 панелей, в планах к июлю выйти на 500.

В 2022 году в Набережных Челнах планируют установить 3,5 тыс. «умных» домофонов. Инвестиции в проект — более 200 млн рублей, всего будет установлено 7 тыс. IT-панелей.

Благодаря новым устройствам жители смогут просматривать архив записей с видеокамер, появится связь с программой «Безопасный город», на панели разместится кнопка для звонка в экстренные службы.

Обновление проходит бесплатно для горожан, оно займет два-три года. Пока специалисты самостоятельно по плану устанавливают новые панели, но горожане могут провести собрание и в случае принятия положительного решения об установке домофонов подать заявку.

Новый генплан Набережных Челнов готов на 70%

На заседании депутаты также обсудили вопрос нового генерального плана Набережных Челнов, разработка которого ведется под руководством профессора Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александра Дембича.

Фарид Салахов сообщил, что новый генеральный план готов на 70%, сроки завершения его разработки намечены на декабрь текущего года Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны, nabchelny.ru

Фарид Салахов сообщил, что новый генеральный план готов на 70%, сроки завершения его разработки намечены на декабрь текущего года. «Сейчас проводится более углубленная разработка генерального плана. Постоянно встречаемся с разработчиками. В ближайшем будущем запланирована встреча с архитекторами, производственниками — всеми теми, кто владеет этими вопросами», — отметил Фарид Салахов.

По словам спикера, цель — обсудить вопросы генплана со всех сторон. «Чтобы не было похоже на то, что КГАСУ один там разрабатывает документ, а мы потом получим только то, что они решили. Будет общая работа над этим вопросом», — подчеркнул Салахов.

Отвечая на вопрос депутатов об исторической части города, где в некоторых местах до сих пор отсутствует канализация, Салахов ответил, что на данный момент ведется разработка проектно-сметной документации.

В программу по проведению канализации в частные микрорайоны включены десять поселков.

Автоград украсят 26 тыс. деревьев и 1,5 млн цветов

Вопрос депутатского корпуса о старении растущих в Автограде деревьев и их вырубке был адресован Азамату Вильданову. Один из депутатов отметил, что ольха, береза и сорные деревья типа клена составляют не совсем комфортную городскую среду.

Депутаты обсудили озеленение города Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны, nabchelny.ru

Директор «Горзеленхоза» отметил, что срок продолжительности жизни крупномерных деревьев в городских условиях составляет 50–60 лет.

«Старые деревья, которые несут угрозу, были посажены во времена строительства КАМАЗа. Действительно, деревья высыхают, стареют, мы их оперативно сносим и взамен сажаем новые деревья. Увеличиваем посадку. В 2020 году посадили 13 тыс. деревьев. В прошлом — 26 тыс. деревьев. В этом году планируем не меньше», — поделился планами Вильданов.

Что касается оформления города цветами, то их количество было увеличено. Так, по словам спикера, в 2020 году было посажено 700 тыс. цветов, в 2021 году — 1,2 млн, в этом году планируется высадить 1,5 млн цветов.