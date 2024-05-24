Как будет выглядеть спортивно-кинологический комплекс в Альметьевске — эскизы

В Альметьевске началось строительство спортивно-кинологического комплекса по улице Бигаш. На территории планируется создать современное пространство, разделенное на две зоны: для дрессировки собак и для игр.

Дрессировочная зона предполагает оборудование, крытый павильон и трибуны для зрителей. Здесь будут проходить соревнования, выставки, мастер-классы и лекции.

Игровая зона будет всегда открыта для посещения. Ее оснастят всем необходимым для активных игр собак разного возраста и подготовки. Сейчас ведутся подготовительные работы под строительство павильона и прокладку необходимых коммуникаций.

«Уверен, что это будет не просто площадка для дрессировки, но и место, где жители смогут учиться бережному обращению с животными», — прокомментировал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным в РТ» Института развития городов РТ.

Напомним, в 2022 году по устному поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в республике стартовал проект «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным», в рамках которого Институт развития городов Татарстана вышел на активный диалог с главами муниципалитетов о необходимости реализации в городах инфраструктурных решений для популяризации занятий с собаками, развития кинологического спорта и поддержки многочисленного сообщества собаководов.

Одним из первых откликнувшихся стал Альметьевский район, предоставивший на выбор три территории в городе. В июне 2023 года в Альметьевске был проведен воркшоп, где куратор проекта Дарья Раёк совместно с активным сообществом собаководов города выбрали наиболее подходящую территорию из предложенных с учетом всех планов и задач, озвученных участниками. Ею стал пустырь по улице Бигаш.

Долгое время в городе была лишь одна дрессировочная площадка, но она не удовлетворяла запросов всех специалистов, а просто погулять с собакой на ней было затруднительно из-за графика занятий.

Появление в городе такого комплекса позволит проводить целый пул просветительских мероприятий, поддерживать новичков, развивать профессиональное сообщество, вовлекать детей в кинологический спорт – таким образом власти планируют улучшить ситуацию с безнадзорными животными и животными на самовыгуле.

Рендеры предоставлены Институтом развития городов РТ.