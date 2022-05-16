Кагарлицкий о Квартальнове в «Ак Барсе»: «Не люблю, когда партнеры меняются»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий высказался об игровой модели бывшего наставника казанского клуба Дмитрия Квартальнова, когда специалист работал в Казани.

Напомним, Квартальнов был уволен из «Ак Барса» после вылета казанцев в первом раунде плей-офф в серии с омским «Авангардом» (2-4).

«Переходить из «Динамо» в новую систему, как и мне, было тяжело. Системы совсем разные. Здесь все отличается кардинально, все движения, которые ты делал раньше, здесь, по сути, неправильные. Когда партнеры постоянно меняются, не все это любят. Я тоже не люблю, когда так происходит, я так никогда в жизни не играл. Я привык, что есть звено, да, кто-то вылетает, но у тебя есть постоянные партнеры.

Специфическая система достаточно, все по-новому, сначала думаешь не о хоккее, а куда поехать. Потом, когда уже прикатаешься, будешь в хоккей играть. Сперва надо было понять, куда ты едешь, без шайбы в первую очередь. Система Дмитрия Вячеславовича рабочая, но к ней надо привыкнуть. Когда ты столько лет играл в другой системе, все для тебя кардинально разное. Привыкали», - цитирует Кагарлицкого «Спорт-Экспресс».

Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» предложила свой вариант пятёрок казанской команды на новый сезон, с учетом новичков клуба.