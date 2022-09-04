Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

В нескольких районах ДНР началось масштабное наступление спецназа «Ахмат» и копуса ЛНР в нескольких районах, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска», – написал он в своем телеграм-канале.

«Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно», – написал глава Чечни. По его словам, теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага. Всего им предстоит очистить около 60 км территории.

ВСУ несут огромные потери, и если бы союзные силы не взяли паузу, и Киев мог реализовать попытки контрнаступления, «то теперь ему остается только думать о спасении своей жизни».

Напомним, Минобороны ранее сообщило, что ВСУ продолжают попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, однако терпят неудачи.