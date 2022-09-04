Минобороны: ВСУ применили восемь боевых дронов для ударов по атомной станции в Запорожье

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, продолжаются обстрелы станции, заявило Минобороны РФ. По данным ведомства, с целью создания угрозы техногенной катастрофы накануне украинские военные использовали для ударов по ЗАЭС восемь беспилотников с подвесными боеприпасами.

Российские военные блокировали приближающиеся к станции дроны, после чего осуществили принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности АЭС, отметили в Минобороны. Радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остаётся в норме.

Кроме того, Минобороны сообщило, что ВСУ продолжают попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация и ракетные войска РФ пресекают попытки, за сутки на этом направлении Украина потеряла 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, и другое оружие технику, а также 150 военнослужащих.

В ДНР российские военные ликвидировали до 50 иностранных наемников, в Николаевской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, говорится в сводке министерства.