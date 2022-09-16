Кадыров заявил, что в Донбасс отправлены еще два батальона «Ахмат»

К союзным силам в Донбассе присоединились батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Военнослужащие батальонов „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“ вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе», — подчеркнул руководитель республики.

Напомним, что ранее Кадыров призвал глав российских регионов не ждать общей мобилизации, а создавать собственную армию. Из каждого субъекта он предложил направить в нее 1000 добровольцев.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы осободили ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики. Также под контроль российских военных перешли Херсонская область и приазовская часть Запорожской.