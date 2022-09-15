Кадыров призвал регионы собрать свою «армию» добровольцев для участия в СВО

Российским регионам не нужно ждать мобилизации. Каждый из них может проявить инициативу и собрать хотя бы по тысяче добровольцев, перейдя к «самомобилизации». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», — подчеркнул он.

По мнению Кадырова, каждый руководитель субъекта должен набрать и подготовить по тысяче добровольцев. Для региона это не столь заметная цифра, которая, однако, в масштабах страны превратится во «внушительный военный контингент в 85 тысяч человек».

Такой подход помог бы решить задачи спецоперации на Украине как можно скорее. Кадыров выразил уверенность, что в стране есть достаточно патриотов, которые готовы записаться в ряды добровольцев.