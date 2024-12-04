Кадыров заявил, что слова о подаренном Маске Cybertruck были шуткой

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил шуткой свои слова о якобы подаренном ему американским миллиардером Илоном Маском электромобилем Tesla Cybertruck. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе политик рассказал, что Маск подарил ему Cybertruck, и пообещал передать машину бойцам, участвующим в специальной военной операции. Бизнесмен в ответ заявил, что не дарил Кадырову электрокар. Позднее глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил электромобиль.

«Машина не моя была. И я это в шутку придумал просто и запустил», — признал Кадыров, отвечая сегодня на вопрос, заданный во время прямой линии.

Кроме того, руководитель ЧР отметил, что Cybertruck не лучшим образом показал себя в боевых условиях, несмотря на установленный на нем пулемет. «<...> на войне [машина] непригодная была, наш „[УАЗ] Патриот“ лучше на войне, чем эта тачка», — заключил он.