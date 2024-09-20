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Кадыров: Илон Маск отключил кибертрак, который отправили в зону СВО
Электропикап Cybertruck, который отправили в зону СВО, дистанционно отключили. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает», - написал политик в посте.
Он сказал, что Cybertruck был подарком от Илона Маска. Позже его оснастили пулеметом и отправили на СВО.
«Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа», - подчеркнул Кадыров.
Однако спустя некоторое время Маск отключил Cybertruck. Кадыров подчеркнул, что так делать не по-мужски. Пришлось машину брать на буксир и везти обратно.
«Ну как так, Илон? Разве так делается?», - удивляется поступку Маска Кадыров.
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