Кадыров: Илон Маск отключил кибертрак, который отправили в зону СВО

Электропикап Cybertruck, который отправили в зону СВО, дистанционно отключили. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает», - написал политик в посте.

Фото: © телеграм-канал Рамзана Кадырова

Он сказал, что Cybertruck был подарком от Илона Маска. Позже его оснастили пулеметом и отправили на СВО.

«Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа», - подчеркнул Кадыров.

Однако спустя некоторое время Маск отключил Cybertruck. Кадыров подчеркнул, что так делать не по-мужски. Пришлось машину брать на буксир и везти обратно.

«Ну как так, Илон? Разве так делается?», - удивляется поступку Маска Кадыров.