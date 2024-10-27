Кадыров заявил, что президента ОАЭ интересовали успехи Чеченской Республики

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан интересовался обстановкой в Чеченской Республике, а также успехами и достижениями региона. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан поинтересовался также обстановкой в Чеченской Республике, успехах и достижениях. Я рассказал ему о последних новостях нашего региона, о процессах нового строительства в городах, о планах на ближайшее будущее», - написал Кадыров в посте.

Напомним, политики ранее встречались в Абу-Даби. Во время переговоров стороны также затронули тему недавнего визита лидера ОАЭ в Москву, поговорили о встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, Кадыров обсудил с шейхом развитие отношений между РФ и Арабскими Эмиратами, достигнутых успехах и товарообороте.

В завершении глава Чеченкой Республики выразил уверенность в том, что сотрудничество России и Арабских Эмиратом с каждым годом будет становиться все крепче, причем во всех сферах.

Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов прилетал в Казань на саммит БРИКС. В столице Татарстана он обсудил с российским лидером сотрудничество между странами, в том числе его текущее состояние и перспективы развития. Также стороны затронули актуальные международные вопросы, втом числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африки.