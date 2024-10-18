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Президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани
21 октября в Россию с официальным визитом прибудет Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидер ОАЭ проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, а также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который стартует на следующий день.
По данным Кремля, Аль Нахайян и Путин обсудят российско-эмиратское сотрудничество, в том числе его текущее состояние и перспективы развития. Кроме того, лидеры затронут актуальные международные вопросы. В частности, планируется обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября. Ожидается, что в международном мероприятии примут участие представители более 30 стран.
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